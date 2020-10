Primeiro-ministro palestiniano diz que reeleição de Trump será um desastre

O primeiro-ministro palestiniano alertou hoje que será desastroso para o seu povo e para o mundo se o Presidente norte-americano, Donald Trump, for reeleito no próximo mês, garantindo que os últimos quatro anos já causaram muitos danos.

"Se tivermos de viver mais quatro anos com o Presidente Trump, Deus nos ajude, a nós e ao mundo inteiro", afirmou Mohammad Shtayyeh Shtayyeh, numa mensagem escrita na sua página de Facebook.

Tradicionalmente, os palestinianos evitam assumir uma posição pública explícita acerca das eleições presidenciais norte-americanas, mas as relações diplomáticas entre os governos foram cortadas quando Donald Trump decidiu reconhecer Jerusalém como capital de Israel, no final de 2017 e mudou a embaixada do país para aquela cidade.

Trump também cortou centenas de milhões de dólares da ajuda aos palestinianos, fechou as representações diplomáticas palestinianas em Washington e divulgou, este ano, um plano para o Médio Oriente que favorece claramente Israel em detrimento da Palestina e que foi, de imediato, rejeitado pelos palestinianos.

A administração Trump também convenceu dois países árabes, os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein, a estabelecer relações diplomáticas plenas com Israel e prometeu que outras nações árabes farão o mesmo.

Esses acordos minaram o consenso árabe tradicional de que o reconhecimento de Israel só aconteceria em troca de um acordo de paz israelo-palestiniano e que constituía uma das únicas forças de pressão dos palestinianos.

Shtayyeh expressou ainda esperança de que uma eventual vitória do candidato democrata à presidência, Joe Biden, aumente as perspetivas de um acordo de paz.

"Se as coisas mudarem nos Estados Unidos, acho que isso se refletirá diretamente na relação palestino-israelita", disse, acrescentando que isso "se refletirá na relação bilateral entre palestinianos e norte-americanos".