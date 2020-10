Peregrinação Internacional Aniversária termina hoje no Santuário de Fátima

A Peregrinação Internacional Aniversária de outubro termina hoje, no Santuário de Fátima, marcada pelo limite de 6.000 mil pessoas no recinto de oração, devido à covid-19.

Esta peregrinação, que começou na segunda-feira e assinala a última "aparição" de Nossa Senhora aos pastorinhos, é presidida pelo bispo de Setúbal e presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, José Ornelas.

Este ano, pela primeira vez, a peregrinação de maio realizou-se sem peregrinos e a de outubro com uma lotação máxima de 6.000 pessoas, que não chegou a ser atingida na noite de segunda-feira.

Hoje, às 09:00, realiza-se o rosário, na Capelinha das Aparições, seguido de missa, bênção dos doentes e procissão do adeus, no recinto de oração.

Para evitar um número elevado de pessoas, a Direção-Geral da Saúde e o Santuário de Fátima reforçaram o plano de contingência do recinto de oração, criando um conjunto de medidas adicionais para esta peregrinação.

O controlo e monitorização dos acessos através de oito entradas, a delimitação dos espaços (com perímetros de segurança e marcações no solo), o reforço da sinalética e a limitação das deslocações dentro do recinto foram algumas das medidas adotadas.