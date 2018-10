Uma relação difícil

A República Portuguesa completa, hoje, 108 anos. A 5 de Outubro de 1910, militares e civis enfrentaram, em Lisboa, as tropas leais ao rei D. Manuel II - dois anos antes, D. Carlos I e o príncipe herdeiro tinham sido assassinados, num atentado no Terreiro do Paço - e venceram. A República foi declarada na varanda da Câmara de Lisboa e é esse o regime político em vigor.

A mudança da Monarquia para a República teve implicações a vários níveis, desde a Educação, que passou a ser mais abrangente à representatividade política. O que mudou pouco foi o relacionamento do poder central com os arquipélagos que passaram de Ilhas Adjacentes a Distritos Autónomos, na ditadura e a Regiões Autónomas, em democracia e com a aprovação da Constituição de 1976.

Desde então, o contencioso entre a Madeira e o poder central tem sido uma constante, com períodos de maior ou menor intensidade.

A consagração das autonomias na Constituição da República, bem como nas revisões aprovadas, não resolveu a maioria dos problemas, sobretudo de natureza jurídica.

Hoje, quando Portugal recorda os acontecimentos que culminaram na mudança de regime, a 5 de Outubro de 1910, persiste um conjunto de situações por resolver.

Com três eleições no espaço de um ano, há temas que serão recorrentes no diálogo político e que se podem reunir em algumas áreas mais vastas.

Representante da República

Começou por ser ministro e dar posse ao primeiro órgão de governo próprio da Região, o parlamento, para ver as suas competências reduzidas, embora continue a ter o poder de promulgara as leis regionais.

A extinção do cargo de Representante da República é defendida pela quase totalidade dos partidos da Região - o fim da proibição de partidos regionais é outra questão a ser discutida - mas não há consenso sobre a atribuição das competências.

O respeito pelo Estatuto Político-Administrativo, uma lei que só deveria estar abaixo da Constituição, é um dos temas de fundo do contencioso político. O Tribunal Constitucional tem produzido decisões que diminuem a principal lei da autonomia.

Sistema eleitoral

Círculo regional pata as eleições europeias, para garantir presença no Parlamento Europeu, voto dos emigrantes nas eleições regionais e partidos regionais, são outras questões de organização dos sistema político que estão na ordem do dia e separam a Madeira da República.

O mesmo em relação a um sistema fiscal próprio, defendido pela maioria dos partidos, na Região, mas que dificilmente terá um apoio claro em Lisboa.

No mesmo conjunto de questões estará o Centro Internacional de Negócios que desde a sua criação não tem tido vida fácil, ao nível nacional.

A Madeira quer fazer do CINM uma questão de interesse nacional, mas há muitas vozes contra. Situação semelhante é a do Registo Internacional de Navios da Madeira que a República não assume como uma prioridade.

Continuidade territorial

Modelo de subsídio de mobilidade, para viagens aéreas e marítimas, ligação ao continente por ferry, operacionalidade do aeroporto e responsabilidade do Governo da República na política de preços da TAP, são assuntos relacionadas com o respeito pelo princípio da continuidade territorial que resulta de uma das bases da Constituição, o princípio da igualdade entre cidadãos. Um tema que recorrente no diálogo político entre o Funchal e Lisboa.

Assuntos pendentes

Além das questões de fundo, a maioria dependentes de alterações legislativas, a Madeira tem uma longa lista de ‘assuntos pendentes’ com o governo da República que avançam a um ritmo muito lento.

A obra do novo hospital deverá ter uma verba inscrita no próximo orçamento de Estado, mas há muita coisa por resolver.

Os juros cobrados por Lisboa pelo empréstimo do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro continuam muito superiores aos que Portugal paga aos seus credores internacionais.

A verba relativa à sobretaxa do IRS, cobrada durante os anos de maior austeridade é outra reivindicação que se repete, em todos os encontros entre o governo regional e o governo da República.

No dia em que se recorda a implantação da República, o presidente do executivo regional faz um apelo a Marcelo Rebelo de Sousa (texto ao lado) para tome uma posição sobre as reivindicações da Madeira.

Madeira à espera de uma palavra de Marcelo

O presidente do governo regional nunca escondeu as suas preferências pelo regime monárquico. Miguel Albuquerque não põe em causa o regime republicano em que desempenha funções de governação, mas lembra as consequências negativas da implantação da República, em 1910.

“Desde há um século que está institucionalização da República, por circunstâncias que todos sabemos. Quem estuda a história da implantação a República e os acontecimentos que sucederam, verifica que de facto não abonam muito a seu favor”, afirma.

O chefe do executivo madeirense deixa claro que, neste momento, não se discute o regime político em Portugal. “Muitos dos países mais evoluídos são monarquias constitucionais, outros têm chefes de Estado eleitos. Essa não é uma questão que se discuta”.

O regime não está em causa, mas Albuquerque defende um estudo imparcial das sequelas da implantação da República.

“O que se seguiu não foi um regime pacífico, foi um regime que levou até a uma ditadura militar e isso teve a ver com a propensão para o poder totalitário do Partido Republicano que impôs um conjunto de directrizes muito complicadas”, afirma.

A ditadura que Portugal viveu, durante grande parte do século XX, garante, “foi uma consequência devastadora do poder do Partido Republicano”.

Questionado sobre o que espera do Presidente da República, com quem tem uma relação muito próxima, admite que magistratura de influência de Marcelo Rebelo de Sousa possa ser “muito importante” para resolver vários problemas da Região.

“Aguardamos algumas tomadas de posição do senhor presidente que são cruciais para os madeirenses e porto-santenses. Esperamos que o presidente defenda aquilo que são princípios basilares da justiça e da equidade relativamente à forma como Estado trata as Regiões Autónomas”.