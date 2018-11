Web Summit: Conferencistas chegam a Lisboa com grandes expectativas na conferência e na cidade

Entusiasmados com a possibilidade de desenvolver os seus negócios, milhares de conferencistas estão a chegar hoje a Lisboa para a Web Summit, cimeira tecnológica, de inovação e de empreendedorismo que decorre até quinta-feira, em Lisboa.

No terminal de saídas do aeroporto da Portela, em Lisboa, Sophie Panot afirma que vai estar “atenta a tudo o que esteja relacionado com ‘marketing’, inovação e tecnologia”, sem esquecer os períodos de convívio.

“É claro que também viemos pela boa comida, pela boa cerveja e esperamos fazer amigos novos. Talvez até tente descobrir a cidade e vá fazer uma corrida”, admite a francesa.

Já Matt Thorne, chega do Reino Unido e conhece bem a capital portuguesa. Aliás, confessa, foi o facto de a Web Summit ter lugar em Lisboa que o convenceu a vir.

“Lisboa é uma das minhas cidades preferidas e quando soube que ia ser aqui a Web Summit pensei logo que tinha de vir”, disse o britânico.

Da Alemanha chega Ralf Baral e, tal como muitos outros conferencistas, o seu interesse é sobretudo em conhecer novas ideias e formas de trabalhar. “Networking”, chama-lhe o alemão:

“A minha expetativa é sobretudo em termos de ‘networking’, ter nova informação sobre soluções inovadoras e tecnologias”, resume o especialista em Tecnologias de Informação.

Exatamente a mesma ideia que trouxe Mariana de Melo a Lisboa. A brasileira chegou mais cedo, já visitou alguns pontos turísticos da capital portuguesa, e tem também planos para depois de terminada a Web Summit. Sobre a conferência espera conseguir “adquirir ferramentas” para as duas empresas que tem no Brasil.

“Espero que a conferência traga muitas ideias novas para as minhas duas empresas. É a minha primeira vez na Web Summit e espero ver muitas coisas novas, muitas ideias, conhecer modelos de negócios novos e, quem sabe, criar algum tipo de parceria.”

Taras Slipets, ucraniano, está em Lisboa com a esposa e diz que estar a par das novidades na sua área de trabalho, tecnologias de informação, “é fácil graças ao mundo global em que vivemos, por isso a principal mais valia deste evento é mesmo ter a oportunidade de falar com as pessoas ao vivo, em pele e osso”.

A cimeira tecnológica, de inovação e de empreendedorismo Web Summit nasceu em 2010 na Irlanda e mudou-se em 2016 para Lisboa, devendo permanecer até 2028 no Altice Arena (antigo Meo Arena) e na Feira Internacional de Lisboa (FIL), em Lisboa.

Nesta terceira edição do evento em Portugal são esperados cerca de 70 mil participantes de mais de 170 países.

A edição deste ano realiza-se entre os dias 05 e 08 de novembro.