Web Summit: Abertura oficial com cores nacionais e confetis internacionais

As cores da bandeira de Portugal, os tambores tradicionais e os internacionais confetis garantiram a abertura oficial da cimeira internacional de tecnologia e inovação Web Summit.

Quase duas horas depois do início da cerimónia inaugural, as cores verde e vermelho da bandeira, através da iluminação dos contentores de plástico do palco, emolduraram a contagem decrescente para o arranque oficial da terceira edição do evento em Lisboa.

No palco, estavam os ‘anfitriões’ da festa, ou seja o fundador da Web Summit, Paddy Cosgrave, o primeiro-ministro, António Costa, e o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina.

Sem uma fita para cortar ou uma placa para descerrar, comuns nas inaugurações, na ‘opening nights’ não faltaram confetis pelo ar, ‘flashs’ de telemóveis e aplausos.

Em 2018, juntaram-se tambores do grupo Toca a Rufar que deu ainda uma nota ainda mais portuguesa à noite, em que marcou presença o secretário-geral da ONU, António Guterres.

Outro português literalmente no mundo lembrado hoje foi o navegador Fernão de Magalhães, num palco ao qual subiram dezenas de empreendedores nacionais, que também querem deixar a sua marca real e digital.

A edição de 2018, a terceira em Lisboa, decorre no Altice Arena e na Feira Internacional de Lisboa (FIL) até quinta-feira, com 70 mil participantes.

A cimeira tecnológica, de inovação e de empreendedorismo Web Summit nasceu em 2010 na Irlanda e mudou-se em 2016 para Portugal e desde essa altura terá gerado um impacto económico de mais de 500 milhões euros.

O contrato inicial previa três edições, mais duas de opção, em Portugal, mas em outubro foi anunciado que a cimeira ficará por mais 10 anos em Lisboa.

No ano passado, reuniu na capital portuguesa cerca de 60 mil pessoas de 170 países, das quais 1.200 oradores, duas mil ‘startups’, 1.400 investidores e 2.500 jornalistas.