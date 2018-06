Voluntários vão recolher lixo deixado durante o inverno na Serra da Estrela

Mais de uma centena de voluntários vão reunir-se, no dia 28, no ponto mais alto da Serra da Estrela, para recolher o lixo ali deixado durante o inverno, anunciou a organização em comunicado enviado à agência Lusa.

“O turismo de neve deixa, ano após ano, uma grande quantidade de lixo no planalto superior da Serra da Estrela que acaba acumulado em linhas de água e nos covões, com um impacto muito negativo nos ecossistemas alpinos e com consequências para a biodiversidade única que aí existe”, lê-se na nota.

Com o objetivo de contribuir para minimizar o impacto negativo do lixo nas zonas protegidas da Serra da Estrela e de sensibilizar a comunidade para o problema ambiental, a iniciativa é uma ação conjunta da CooLabora, através do Projeto Quero Ser Mais E6G, dos Guardiões da Serra da Estrela e do Estrela Aspiring Geopark, com o apoio do ICNF - Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas.

Aos voluntários da comunidade e das organizações locais vão juntar-se cerca de 60 jovens que estão simultaneamente a participar no “Fórum Jovem Altamente”, um intercâmbio juvenil organizado todos os anos pelo Projeto Quero Ser Mais E6G, financiado pelo Programa Escolhas.

O ponto de encontro está marcado para as 14:00, na Torre.