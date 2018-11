Volkswagen vai contratar 300 pessoas para novo centro de inovação em Lisboa

A alemã Volkswagen inaugurou hoje um novo centro de desenvolvimento de software em Lisboa, que levará à contratação de 300 especialistas em Tecnologias de Informação (TI), sem revelar o valor do investimento.

Em comunicado, a marca alemã avançou que o novo centro vai “desenvolver software sobretudo para os ecossistemas digitais e processos corporativos internos do grupo”, sendo a terceira estrutura do género dentro do grupo e a primeira fora da Alemanha (as outras são em Wolfsburgo e em Berlim).

Do total de 300 especialistas que serão contratados, “principalmente no mercado de trabalho português”, um terço deverá trabalhar em serviços baseados na ‘cloud’ [nuvem] especificamente para o setor dos veículos comerciais para a MAN Truck & Bus”, refere.

“Enquanto localização de TI, a área metropolitana de Lisboa conta com uma administração com afinidade por matérias digitais, uma rede estreitamente vinculada de startup e empresas tecnológicas e um ambiente académico de elevado desempenho com diplomados altamente qualificados”, lê-se no documento.

Martin Hoffman, responsável da construtora automóvel alemã para a área de TI, referiu que “o desenvolvimento de software para novos serviços digitais vai tornar-se uma competência fundamental para a Volkswagen”.

As equipas que trabalham nestes centros concentram-se em “serviços de valor acrescentado para os ecossistemas digitais das marcas, como os serviços “We” da Volkswagen Passenger Cars. Estruturas relevantes para a segurança, incluindo as necessárias para a autenticação de perfis de clientes para esses serviços ou a encriptação de bases de dados, são também desenvolvidas”, referiu a Volkswagen.