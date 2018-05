Vimioso valoriza a biodiversidade e as ruralidades através do Parque Ibérico de Natureza e Aventura

O presidente da Câmara de Vimioso, Jorge Fidalgo, disse hoje que o PINTA - Parque Ibérico de Natureza e Aventura pretende ser um equipamento que vai valorizar as ruralidades, as tradições e a natureza do concelho.

Este equipamento foi hoje inaugurado, uma década depois de ter sido idealizado e tem a dimensão do próprio concelho, num investimento de um milhão de euros que pretende promover os valores naturais, culturais, patrimoniais e humanos deste território raiano.

“O PINTA é um ponto de partida para a descoberta e também um lugar de aprendizagem e educação. Este projeto é ambicioso e só o poderíamos concluir com recurso a fundos comunitários, e estes processos levam o seu tempo”, explicou o autarca transmontano.

Segundo os promotores do PINTA, o concelho de Vimioso tem 40% da sua área em Rede Natura 2000, “que é preciso aproveitar e interpretar em benefício deste território”.

O PINTA conta com o Centro Expositivo da Rede Natura 2000, considerado um recurso de apoio e uma plataforma de incentivo à visitação do território do concelho de Vimioso, no distrito de Bragança.

“Quem pretender visitar Vimioso, onde a biodiversidade, as tradições e suas gentes são singulares, poderão orientar-se a partir do PINTA. O equipamento está dotado de vários equipamentos multimédia que ajudam a perceber o território, contemplando uma montra dos produtos endógenos e artesanato”, indicou Jorge Fidalgo.

Outra das atrações do PINTA é o Centro de Atividades Lúdico-pedagógicas do Burro de Miranda, que pretende dar a conhecer esta raça protegida e ser uma espaço de lazer e aprendizagem para conhecer estes animais e os seus benefícios na utilização de processos terapêuticos, como é caso asinoterapia e asinomeditação.

Para a secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, Célia Ramos, que esteve presente na cerimónia, o PINTA é uma homenagem às pessoas de Vimioso e aos transmontanos.

“Os habitantes deste território conseguiram acreditar de forma prescrevente que o património que construíam com as suas atividades um dia seria reconhecido. De facto, vale a pena fazer quilómetros para aqui chegar e logo percebemos a grande diversidade de uma terra que não está abandonada, já que há sobreiros, castanheiros e lavoura”, observou a governante.

O projeto do parque Ibérico contou, recentemente, com a aprovação de uma candidatura a fundos do Portugal 2020, no montante de 250 mil euros que contribuiu para a criação do centro expositivo da Rede Natura 2000 e para a promoção da marca “Vales de Vimioso” com a oferta de várias atividades turísticas e de lazer ao longo de todo ano.