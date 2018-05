Verdes prometem voltar ao tema na próxima legislatura

O Partido Ecologista “Os Verdes” (PEV) admite voltar ao tema da despenalização da eutanásia, hoje chumbada no parlamento, mas só depois das próximas eleições legislativas, previstas para 2019.

Nesta legislatura, que termina no próximo ano, “já não haverá condições” para o fazer, mas o PEV vai ponderar quando reapresentar esta iniciativa, disse a deputada Heloísa Apolónia, minutos depois de serem chumbados, na Assembleia da República, em Lisboa, os quatro projetos da eutanásia, do PAN, BE, PS, PEV.

Os próximos tempos devem ser utilizados, aconselhou a deputada, para intensificar o debate pelo país, havendo agora “mais condições para um maior esclarecimento” sobre o tema da morte medicamente assistida.