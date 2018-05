Verdes e PAN querem que inspeções ambientais deixem de avisar antes de aparecer

O Partido Ecologista Os Verdes (PEV) e o Pessoas-Animais-Natureza (PAN) querem acabar com o aviso prévio das inspeções a empresas potencialmente poluidoras, reforçando a fiscalização a atividades como as que têm poluído recorrentemente o rio Tejo.

Num projeto de lei do PEV e projeto de resolução do PAN que vão a discussão na sexta-feira, os partidos contestam a lei atual, que estabelece que “o início do procedimento de inspeção deve ser antecedido de comunicação escrita, preferencialmente por via eletrónica, do Inspetor-Geral [da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território] às entidades visadas”.

“O princípio deveria ser exatamente o inverso, ou seja, o princípio da não notificação ou comunicação, excetuando-se os casos em que a inspeção pudesse ficar condicionada, incompleta ou prejudicada se esse aviso prévio não tiver lugar”, defendem os Verdes no texto da sua iniciativa.

Querem que deixe de ser obrigatório aviso em “toda a dimensão de intervenção ambiental, onde se aplique, e de atividades com impacto ambiental”, não apenas em relação à poluição de águas e é por isso que querem que isso fique estabelecido na Lei Quadro das Contraordenações Ambientais.

O PAN considera que o que está na lei é mais uma parte da “indulgência perante a gravidade da situação” da atividade de empresas como as da celulose, indústria alimentar, suiniculturas e ainda a agricultura intensiva, que só poluem ainda mais águas que já vêm de Espanha “com inaceitáveis níveis de contaminação”.

Acabando com o aviso prévio obrigatório, os visados pelas inspeções deixam de poder “condicionar os resultados” quando a fiscalização tem dia marcado, o que conseguem “ajustando as descargas ou emissões”, comprometendo a fiabilidade das amostras recolhidas, argumentam os Verdes.

O partido ecologista apela ao Governo para definir os limites de emissões para que seja autorizada a recolha de amostras horárias de um dia da empresa mas também a recolha de amostras em horas e dias diferentes.

Quem perde mais com a poluição é quem procura o rio para lazer, turismo e rega, indica o PAN, que partilha a ideia de que o aviso antes das inspeções dá aos “eventuais prevaricadores” a hipótese de “se prepararem de forma a ocultar ou camuflar indícios de práticas ilícitas”.

O PAN tem outro problema com a legislação, que permite que empresas que estão a laborar em infração ambiental e que pediram regularização da sua atividade continuem a funcionar até que seja tomada uma decisão sobre o processo de regularização.

Há entidades a exercer a atividade “a título ‘provisório’ há sensivelmente três anos e meio, sem qualquer controlo inspetivo” porque a Inspeção-Geral não sabe quais é que ainda não têm processo de regularização aprovado, indica o partido.