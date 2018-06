Vasco Cordeiro recandidata-se à liderança do PS/Açores

O atual presidente do PS/Açores, Vasco Cordeiro, vai recandidatar-se ao cargo nas eleições agendadas para 22 e 23 de junho, foi hoje anunciado.

Numa nota à imprensa, o PS/Açores assinala que Vasco Cordeiro - também presidente do Governo dos Açores - formalizou a sua candidatura na quinta-feira “com a entrega, na sede regional do PS, de mais de seis centenas de assinaturas de militantes socialistas de todas as ilhas” que apoiam um novo mandato.

“A candidatura de Vasco Cordeiro, que será em breve apresentada publicamente, tem como mandatária regional Cristina Calisto, atual autarca da Lagoa e presidente da Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores”, é também dito no texto.

As eleições diretas para a presidência do PS/Açores estão agendadas para 22 e 23 de junho, data em que serão também eleitos os órgãos locais e os delegados ao XVII Congresso do PS/Açores.

A reunião magna dos socialistas açorianos realiza-se na ilha Terceira, no concelho da Praia da Vitória, entre os dias 14 e 16 de setembro de 2018.

Vasco Cordeiro assumiu a liderança do PS/Açores em janeiro de 2013.