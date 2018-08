Várias localidades na serra de Monchique com falhas nas redes móveis

Várias localidades na serra de Monchique estão sem telecomunicações móveis, estando as operadoras a aguardar autorização da Protecção Civil para intervir no terreno e restabelecer a totalidade das comunicações, afirmaram hoje as empresas.

Contactada pela agência Lusa, fonte da NOS confirmou que o incêndio afectou “um ‘site’ móvel e alguns dos serviços fixos”, estando a empresa a aguardar autorização para poder reparar os danos causados.

“Neste momento, os serviços que ainda não estão repostos -- um ‘site’ móvel e alguns serviços fixos -, dependem apenas de autorização da Protecção Civil para que possamos iniciar os trabalhos de reparação da infraestrutura danificada e restabelecer, o mais rápido possível, os serviços aos clientes que foram afetados”, informou.

Fonte da Vodafone disse à agência Lusa que “desde esta manhã há duas estações em baixo”, devido à falha de energia que “poderão causar interrupções no serviço”.

“Não conseguimos prever quando será solucionado o problema porque estamos dependentes do parceiro. Não se trata de serviços nossos queimados, mas sim de falta de energia que coloca as nossas estações em baixo”, afirmou.

De acordo com a mesma fonte, as duas estações localizam-se nas Caldas de Monchique, no concelho de Monchique.

Contactada pela agência Lusa, fonte da Altice Portugal afirmou que “está activamente a colaborar com todas as autoridades” tendo alocado a Monchique, desde sexta-feira, “cerca de uma centena de técnicos especializados que acompanham o evoluir da situação no terreno”.

A mesma fonte confirmou que na madrugada de hoje foram “danificadas estruturas de comunicação móvel”, estando a ser feita a reposição do serviço.

“Neste momento, o serviço móvel tem sido todo reposto e reforçado através da unidade móvel (transportável) da Altice Portugal, que foi prontamente accionada e que continuará a dar apoio nesta região afetada, com a instalação da mesma na zona urbana de Monchique. No terreno, estão também várias dezenas de técnicos especializados da Altice Portugal em coordenação com as autoridades no teatro das operações”, informou a empresa num comunicado enviado à Lusa.

Ainda de acordo com fonte da Altice Portugal, “o sucesso da operação de reposição”, das comunicações móveis, depende da validação da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) para que possam intervir no terreno.

A Altice Portugal informou ainda que se “mantém atenta à operacionalidade da rede SIRESP” (utilizada pelas forças de segurança e socorro), que “até ao momento se encontra operacional e sem falhas relevantes”.

O incêndio rural deflagrou na sexta-feira em Monchique, no distrito de Faro, e, segundo um balanço feito na segunda-feira pela Protecção Civil, já atingiu uma área entre 15.000 e 20.000 hectares.

Há 29 feridos ligeiros e um grave.