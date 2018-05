“Unicórnio” de Júlio Pomar dita destino de café centenário nas Caldas da Rainha

Um painel de Júlio Pomar está há mais de meio século ligado ao destino do Café Central, nas Caldas da Rainha, onde o “Unicórnio” cravado na parede em tinta dourada ajudou a fazer e desfazer negócios.

“Unicórnio”, um painel em baixo relevo, pintado por Júlio Pomar (10 de janeiro de 1926 - 22 de maio de 2018) em 1955, é hoje descrito na carta do Café Central, nas Caldas da Rainha, como “um dos elementos emblemáticos” do café construído nos anos 30.

A referência reflecte “o respeito ao peso da história por aqui passou”, pode ler-se, em português e inglês, na ementa do café comprado por Luísa Pião em 1995, com o grande painel azul, com um unicórnio cravado a dourado a mostrar-se decisivo para o negócio.

Recém-chegados da Suíça dispostos a abrir um negócio, Luísa e o marido descobriram o Central durante uma visita às Caldas da Rainha.

“O Café estava degradado, os clientes muito idosos, os empregados já muito sem ‘pica, todos velhotes, mas achámos o quadro tão bonito que decidimos que tínhamos que comprar aquele espaço”, lembra a actual proprietária.

Acordado o preço com os então donos, a família Maldonado Freitas, “sem nunca ter sido mencionado o painel [pintado directamente na parede], o negócio esteve quase a ser desfeito, ainda antes de ser concretizado.

“Quando viemos pagar o trespasse o anterior dono disse que ia retirar o painel e o meu marido respondeu que, então, anulávamos o negócio, porque era pela pintura que comprávamos o café”, contou Luísa Pião à Lusa.

A família acedeu então em deixar o painel e com ele a história que unia os Maldonado a Júlio Pomar.

O pintor e Custódio Maldonado Fritas tinham sido presos políticos, em Caxias, onde nasceu a amizade que levou o artista a pintar os unicórnios que marcariam a decoração do café cuja gerência a família de históricos socialistas assumiu em 1955.

A pintura figurativa, a que o autor nunca atribuiu um significado, foi cenário para muitas conversas e tertúlias, durante décadas, levaram ao Central, antes e depois do 25 de abril, muitos anónimos conotados com os partidos de esquerda.

Em maio de 1996, quando Luísa abriu o estabelecimento remodelado, o “Unicórnio” de Pomar lá estava, restaurado ao pormenor pela Fundação Espírito Santo.

“Ligamos ao Júlio Pomar, porque não encontrávamos este tom de dourado e ele disse-nos o número da cor, que ele tinha comprado na Av. de Madrid, na Casa Varela”, recordou Luísa satisfeita com rigor do restauro que Pomar nunca chegou a ver.

Mas o painel, e a história do café centenário, voltaram a ditar a história do Central quando, em 2001, Luísa quis alugar o espaço a uma óptica.

A condição prévia do negócio foi que “o painel fosse mantido exactamente como está” e os pretendentes a rendeiros “aceitaram”. Já a população das Caldas da Rainha não esteve pelos ajustes e iniciou movimentos de contestação que acabaram por levar a autarquia a não autorizar que o Central deixasse de funcionar como café.

A óptica desistiu do negócio, o café esteve fechado cinco anos. Pelo meio, Luísa acedeu uma vez mais a alugar o espaço, dessa vez a um comerciante de artigos chineses. Mas a população e autarquia opuseram-se ao negócio, mesmo com a garantia de que nem o painel nem a arquitectura do espaço seriam alterados.

E em 2006 Luísa voltou a reabrir o Café Central e a ostentar o painel que “é também um património da cidade”, que espera passar às filhas quando chegar à idade da reforma.

Até lá, o emblemático painel, continuará a levar ao Café Central clientes de sempre, como o advogado João Pimentel, que por ali para desde 1958, quando deixou Coimbra pelas Caldas da Rainha.

Entre leituras o advogado de 88 anos, admirador da obra de Pomar, estudioso das suas várias fases, congemina significados para o “Unicórnio”.

“Na minha leitura retrata o adultério, um macho, uma fêmea, e um unicórnio mais pequeno, resultante da traição”, afirma, de olhos postos no painel que “já era valiosíssimo, mas agora [após a morte do autor] é ainda mais”.

Certo é que o painel atrai ao café “pessoas que vêm de propósito para o fotografar, tirar fotos com ele ao fundo ou, simplesmente, entram e pedem para o ver”, diz Luísa.

E, a cumprir-se a vontade de Luísa Pião, é igualmente certo que, “a pintura daqui nunca vai sair” por mais que vão sendo feitas remodelações para adaptar o negócio à era moderna.