Túnel do Marão atravessado por 8 milhões de veículos em dois anos

O Túnel do Marão foi atravessado por oito milhões de veículos desde que entrou em funcionamento, em maio de 2016, o que equivale a 11 mil viaturas por dia, disse o secretário de Estado das Infraestruturas.

A Autoestrada do Marão concluiu o prolongamento da A4 de Amarante a Vila Real, inclui um túnel rodoviário de 5,6 quilómetros e abriu ao trânsito a 08 de maio de 2016, aproximando o Interior do país do Litoral.

Hoje, no decorrer de uma visita ao centro de controlo e à sala de emergência instalada do Túnel do Marão, o secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme d’Oliveira Martins, disse que “mais de 11 mil veículos circulam diariamente e em totais condições de segurança, naquele que é o maior túnel rodoviário do país.

O que equivale, acrescentou, “a mais de oito milhões de veículos nestes últimos dois anos, em que 10% é tráfego de pesados”.

O volume de trâfego registado só estava previsto ser alcançado em 2023.

“Se as Infraestruturas de Portugal (IP) quiserem olhar para os utentes deste túnel, se quiserem olhar para o interior do país, se quiserem cumprir com aquilo que é o desígnio do Governo a favor da coesão territorial, não podem olhar para o Túnel do Marão como uma caixa registadora”, salientou o presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos.

Segundo dados já fornecidos à agência Lusa pela Infraestruturas de Portugal (IP), desde que abriu, o Túnel do Marão contabiliza cerca de 15,8 milhões de euros de receita em portagens.

Um incêndio num autocarro, em junho do ano passado, dentro do Túnel do Marão, lançou um alerta sobre questões de segurança e socorro dentro deste que é o maior túnel rodoviário da Península Ibérica, com 5.665 metros e está incluído no Autoestrada 4 (A4).

Um inquérito à avaliação da resposta operacional apontou lacunas na resposta ao incêndio, que ocorreu em junho de 2017. O documento revelou um hiato temporal de 36 minutos entre o alerta inicial e o início do combate e aconselhou uma revisão dos procedimentos para agilizar a chegada dos meios.

Em sequência, o Governo ordenou a elaboração do Plano de Prevenção e a revisão dos planos de Emergência Interna e Prévio de Intervenção, que foram hoje apresentados, e a realização de um simulacro de incêndio dentro da infraestrutura.

Este simulacro deverá realizar-se até ao final do maio e visa avaliar a articulação e a resposta à emergência por parte das entidades envolvidas, nomeadamente as equipas de segurança da entidade gestora e as equipas dos agentes de proteção civil.

Para otimizar a resposta a eventuais incidentes, Guilherme d´Oliveira Martins disse ainda que fica assegurada a presença de equipas de bombeiros, em permanência, na sala de emergência do Túnel do Marão, localizado junto à entrada de Amarante.