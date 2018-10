Tudo isto é hoje notícia em Portugal

A passagem da tempestade Leslie deixou hoje centenas de milhares de habitações sem eletricidade, pessoas desalojadas, estradas cortadas, voos cancelados, danos na via púbica e árvores caídas, sobretudo nos distritos de Leiria, Coimbra e Lisboa.

De acordo com o presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Jorge Miranda, a situação meteorológica vai “normalizar rapidamente”.

Também hoje o Movimento Associativo de Apoio às Vítimas dos Incêndios de Midões (MAAVIM) promove, em Tábua, no distrito de Coimbra, um encontro de lesados pelos fogos de outubro de 2017, alertando que a população continua “abandonada”.

De acordo com o MAAVIM, centenas de famílias estão ainda sem casa, “vítimas da burocracia exigida”, enquanto na agricultura, afirma a associação, “são milhares os que continuam sem qualquer apoio”.

Quanto à floresta, o movimento diz que não existiram, até ao momento, medidas efetivas de apoio ao reflorestamento e à limpeza. Por outro lado, na recuperação do setor industrial “está quase tudo por fazer”, exceto nos casos em que a população decidiu avançar com recursos próprios.

Cinquenta pessoas morreram e 70 ficaram feridas na sequência dos incêndios de outubro de 2017 na região Centro, que também destruíram total ou parcialmente 1.500 casas e mais de 500 empresas.

Em Roma, o papa Francisco canoniza hoje o arcebispo salvadorenho Oscar Romero, assassinado em 1980 quando celebrava uma missa, e o papa italiano Paulo VI, criticado por condenar o uso da pílula em plena revolução sexual.

Descrito como um homem simples e próximo do povo, Oscar Romero, nascido em 1917, foi defensor dos camponeses sem terra, provocando a cólera dos setores mais conservadores de São Salvador.

Paulo VI, nascido Giovanni Battista Montini em 1897, foi papa entre 1963 e 1978 e concluiu o Concílio Vaticano II, iniciado pelo seu predecessor João XXIII, considerado uma importante adaptação da igreja católica ao mundo moderno.

Foi beatificado em outubro de 2014 e é lembrado como o papa que disse “não” à pílula contracetiva em 1968, suscitando reações muito negativas, até no seio da igreja.

O papa Francisco faz coincidir a canonização de Paulo VI com o sínodo consagrado aos jovens em curso no Vaticano, homenageando assim aquele que instituiu esta assembleia consultiva de bispos. O papa cita frequentemente os escritos de Paulo VI e os dois têm em comum uma vontade de reformar a cúria romana.

Na cerimónia, o Papa Francisco faz também santa a freira espanhola Nazaria Ignacia March Mesa (1889-1943), que passou a maior parte da sua vida na Bolívia e fundou o Instituto das Missionárias Cruzadas, hoje presentes em 20 países, sobretudo da América Latina.

Juntamente com March Mesa, são inscritos no Livro dos Santos os padres italianos Francesco Spinelli (1853-1913), fundador dos Adoradores do Santíssimo Sacramento, e Vincenzo Romano (1751-1831) e a alemã Maria Catalina Kasper (1820-1898), fundadora das Pobres Servas de Jesus Cristo.

Na Bélgica, quase uma centena de portugueses ou lusodescendentes são candidatos nas eleições comunais de hoje.

O número de portugueses inscritos para votar nas eleições aumentou em termos absolutos, mas diminuiu em termos percentuais, segundo dados da Direção das Eleições.

Dos 37.641 portugueses em idade de votar naquele país, 3.611 estão inscritos para votar nas comunais belgas, o que representa um aumento de 560 eleitores em comparação com 2012.

Na Alemanha, o “partido irmão” do da chanceler alemã Angela Merkel, a União Social Cristã (CSU), pode perder terreno nas eleições regionais de hoje na Baviera, sul do país, para a extrema-direita e para Os Verdes, alcançando o pior resultado desde 1950.

De acordo com a última sondagem, publicada no jornal Bild na passada terça-feira, o partido irmão da União Democrata Cristã (CDU) na Baviera, obtém 33% das intenções de voto, uma queda de mais de 14% em relação às últimas eleições regionais, nas quais conseguiu 47,7% dos votos.

A CSU, partido liderado por Horst Seehofer, que é também o ministro do interior do executivo alemão, formou sempre governo na Baviera desde o final da Segunda Guerra Mundial (sozinho ou em coligação), exceto no período entre 1954 e 1957, altura em que o Landtag (governo regional) foi presidido pelo Partido Social Democrata (SPD).

A confirmarem-se os números das últimas sondagens, que apontam para um resultado próximo dos 33% dos votos, os democratas-cristãos da Baviera obtêm o pior resultado desde as eleições de 1950, altura em que não conseguiram mais de 29% dos votos.

Além da queda acentuada da CDU, o SPD também perde terreno, caindo dos 20,6% para os 10%.

A entrada da extrema-direita no parlamento regional da Baviera é a grande novidade destas eleições. De acordo com a sondagem divulgada pelo Bild, realizada pelo instituto Insa, o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) consegue 14% dos votos, ocupando o terceiro lugar nas intenções de voto.

De volta a Lisboa, hoje termina a 51.ª edição da ModaLisboa, com a apresentação das coleções de Filipe Faísca, Korlovat e Dino Alves, para a primavera do próximo ano.

Imauve, Duarte, Carolina Machado, Andrew Coimbra, Gonçalo Peixoto e Olga Noronha são nomes da Plataforma Lab, para o derradeiro dia desta edição.

Os desfiles realizam-se no Lago do Botequim do Rei e no Pavilhão Carlos Lopes, no Parque Eduardo VII, em Lisboa.

No âmbito do protocolo recém-assinado com a Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), responsável pelo Portugal Fashion, a primeira versão da nova semana de moda comum será retomada na próxima quinta-feira, com a abertura da 43.ª edição do Portugal Fashion, no Porto.

A 52.ª edição da ModaLisboa, com as coleções outono/inverno para o ano seguinte, terá lugar em março de 2019.

Quanto ao desporto, as atenções estão voltadas para a seleção portuguesa de futebol, que hoje defronta a Escócia, em Glasgow, num jogo particular em que Fernando Santos deverá aproveitar para dar minutos a jogadores menos utilizados, podendo, à distância de muitos quilómetros, qualificar-se para a fase final da Liga das Nações.

No regresso de Portugal a solo escocês, onde jogou pela última vez em 1992 (0-0), é esperado que o selecionador português lance algumas ‘caras novas’, casos do guarda-redes Cláudio Ramos, o defesa Pedro Mendes e o avançado Hélder Costa, todos à procura da estreia na seleção principal na partida de Hampden Park, com início às 17:00.

Rui Patrício, Pepe e Bernardo Silva, que foram titulares no triunfo de quinta-feira sobre a Polónia (3-2), em jogo do Grupo 3 da Liga das Nações A, foram dispensados e falham o duelo com os escoceses, assim como Cristiano Ronaldo, que pediu dispensa dos trabalhos da seleção nacional e só deverá regressar em 2019.

Portugal joga na Escócia, onde só venceu uma vez em sete confrontos, mas também terá as suas atenções viradas para Chorzów, onde a Polónia recebe a Itália, com um empate a garantir a qualificação antecipada da seleção campeã europeia para a fase final da primeira edição da Liga das Nações.