Três homens detidos por tentativas de agressão a agentes da PSP em Setúbal

A PSP anunciou hoje a detenção de três homens por coação e tentativas de agressão a agentes policiais que ocorreram em vários concelhos do distrito de Setúbal.

No concelho do Barreiro foi detido um homem, de 28 anos, que estava a causar distúrbios numa unidade hospitalar, ameaçando os seus funcionários e danificando alguns aparelhos eletrónicos daquela unidade.

“Uma patrulha deslocou-se ao local e, após a chegada dos agentes, o suspeito reagiu com violência, ameaçando e injuriando os mesmos, tentando posteriormente provocar agressões”, refere a PSP, explicando que o homem acabou detido.

Já no concelho da Moita foi detido um homem, de 38 anos, por resistência e coação sobre elemento policial.

“Após informação de desacatos na via pública entre dois indivíduos, uma patrulha da PSP deslocou-se ao local, de forma a cessar as agressões mútuas. Um dos indivíduos reagiu com violência, tentando agredir um dos agentes, acabando detido”, salienta.

No concelho do Seixal, a PSP deteve um homem, de 26 anos, que empurrou um dos agentes policiais.

“Após informação de que um individuo se encontrava caído no solo, na via pública, uma patrulha da PSP deslocou-se ao local. Após encontrar o indivíduo que apresentava alguns ferimentos, os agentes tentaram auxiliá-lo e perceber o que teria sucedido e, sem que nada o fizesse prever, o suspeito recusou identificar-se e empurrou um dos agentes que caiu no solo”, conclui.