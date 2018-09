Terça-feira há novo ‘jackpot’ de 44 milhões

O concurso desta sexta-feira do Euromilhões não teve totalistas, pelo que na próxima terça-feira estará em jogo um ‘jackpot’ no valor de 44 milhões de euros.

Esta sexta-feira nenhum dos 4 segundos prémios sorteados veio para Portugal. No nossa país 14 apostadores conseguiram, todavia, o terceiro prémio e irão receber um total de cerca de 7 mil euros cada um.

A combinação vencedora do concurso 70/2018 do Euromilhões, sorteada hoje, é composta pelos números 04 -- 30 -- 31 -- 38 -- 42 e as estrelas 04 e 06.