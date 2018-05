Surto de Sarampo está controlado

O surto de sarampo ligado ao Hospital de Santo António, no Porto, está controlado, anunciou hoje a directora-geral da Saúde, congratulando-se por a Organização Mundial da Saúde manter Portugal com o estatuto de país com a doença eliminada.

“Estamos neste hospital [de santo António] para anunciar que, passado dois meses (...) que soubemos dos primeiros dois casos, que foi possível controlar o surto de sarampo ligado a este hospital”, afirmou Graça Freitas.

A directora-geral da Saúde disse que, até ao momento, há 111 casos de sarampo confirmados ligados a este surto na região norte, referiu que “ainda há 24 casos em investigação”.

“Uma óptima noticia é que, apesar de termos tido este surto, de acordo com os critérios da Organização Mundial de Saúde (OMS), nós vamos continuar a manter o estatuto de país com a doença eliminada, ou seja, um país que, apesar de ter importado casos, ter tido cadeias de transmissão e ter tido um surto com alguma dimensão, foi capaz de o controlar e não tornar a doença outra vez endémica”, afirmou.