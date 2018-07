Sociedade de Matemática diz que exame nacional é “inviável” para avaliação

O modelo do exame nacional de Matemática é “inviável” para a avaliação do trabalho de alunos e professores ao apresentar um enunciado único para dois currículos distintos da disciplina, defendeu hoje a Sociedade Portuguesa de Matemática.

“A tentativa de subordinar o enunciado a dois referenciais de avaliação distintos acabou por gerar itens desequilibrados, confusos e por vezes contraproducentes do ponto de vista pedagógico”, refere num comunicado, que analisa o exame nacional de Matemática A de 2ª fase.

A Sociedade Portuguesa de Matemática defende que deviam ter sido elaboradas duas provas, uma para os alunos do actual programa e uma outra para os alunos repetentes, versando sobre o programa anterior.

“A Sociedade Portuguesa de Matemática considera que este modelo de exame -- assente na intercepção de dois referenciais distintos -- é inviável para uma avaliação séria do trabalho desenvolvido por professores e alunos durante este ano lectivo”, acrescenta.

A sociedade apela ao Ministério da Educação para que abandone esta opção, considerando que a mesma “se mostrou desastrosa”, e elabore no próximo ano lectivo duas provas distintas, uma para cada programa.

Do documento também condena o facto de os exames da 1ª e da 2ª fase terem um “grau de dificuldade tão diferente”, salientando que este facto coloca em causa a “fiabilidade do processo de elaboração destas provas e que pode colocar inevitavelmente problemas de equidade no acesso ao ensino superior”.

A Sociedade Portuguesa de Matemática lamentou ainda que no item a avaliar a utilização da calculadora pede-se aos alunos para “não justificar a validade do resultado obtido na calculadora”, considerando que é a “antítese do método científico e da boa utilização da tecnologia, que deve ser sempre acompanhada de espírito crítico”.

O exame nacional de Matemática A da 2.ª fase foi realizado hoje.