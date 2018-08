Sisto de 3.1 registado perto de Vila Verde, no distrito de Braga

Um sismo de magnitude 3.1 na escala de Richter foi registado esta manhã pela 07h34 nas estações da Rede Sísmica do Continente, cujo epicentro se localizou a cerca de 4 km a Norte-Nordeste de Vila Verde. “Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli modificada) na região de Ponte de Lima”, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.