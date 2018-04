Seis ex-ministros e três deputados no Conselho Estratégico de Rui Rio

Seis ex-ministros, três deputados, nove mulheres e oito independentes integram o Conselho Estratégico Nacional (CEN) do PSD hoje apresentados pelo presidente Rui Rio, que terá a sua primeira reunião em 21 de abril em Coimbra.

Arlindo Cunha, Silva Peneda, Luís Filipe Pereira, Ângelo Correia, David Justino e Maria da Graça Carvalho são os antigos ministros de Cavaco Silva e Durão Barroso que integram este órgão como coordenadores de algumas das 16 secções temáticas deste órgão que terá por missão elaborar o programa eleitoral do partido, uma missão ainda sem prazo.

De acordo com Rui Rio, a média de idades entre os coordenadores é de 60 anos e nos porta-vozes de 45.

Do grupo parlamentar, integram a cúpula nacional deste órgão três deputados: José Matos Correia como coordenador e Ricardo Baptista Leite e Cristóvão Norte como porta-vozes.

No entanto, cada área temática terá obrigatoriamente um elemento do grupo parlamentar na sua equipa.

Das 16 áreas temáticas, duas terão sede em Coimbra -- Reforma do Estado e Justiça -, duas no Porto -- Infraestruturas e Solidariedade -- uma em Viseu -- Agricultura -- e uma em Aveiro -- Ambiente, Energia e Natureza, e as restantes em Lisboa.

As Finanças Públicas terão o coordenador no Porto, Álvaro Almeida, e o porta-voz, Joaquim Sarmento, em Lisboa.