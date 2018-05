Segurança Social lança portal para facilitar marcações

O Instituto de Informática da Segurança Social lançou hoje o Portal de Marcação de Atendimento que visa facilitar a sua utilização e proporcionar maior eficiência na gestão das marcações de serviços pelos cidadãos e empresas.

Em comunicado, o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social adianta que o novo portal, disponível em www.seg-social.pt ou em http://siga.seg-social.pt, “vem melhorar o sistema de gestão do atendimento da Segurança Social e do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, prevendo-se o alargamento em breve ao atendimento do Instituto de Emprego e Formação Profissional”.

De acordo com a nota do ministério, o novo portal é mais simples e fácil de utilizar, proporcionando uma maior eficiência na gestão das marcações aos cidadãos e empresas e está inserido na estratégia de modernização da Segurança Social.

O portal vai permitir um sistema de marcação fácil e intuitivo, com informação em tempo real das disponibilidades de agendamento por parte do cidadão, a possibilidade de gerir os atendimentos, numa área reservada para marcação e consulta, bem como a visualização dos horários (dias e horas) disponíveis para marcação (o actual sistema não dispunha desta funcionalidade).

O portal vai também permitir um conhecimento antecipado sobre os temas que podem ser tratados em cada local, bem como a obtenção prévia de informação e documentação a necessária ao atendimento.

Segundo a nota, o novo portal tem um sistema de alerta, através de envio de sms e/ou email no dia da marcação e na véspera do atendimento.

O novo portal é uma das medidas incluídas no programa Simplex + e na Estratégia Segurança Social Consigo e complementa outras medidas que o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social tem vindo a desenvolver na área do atendimento, designadamente a AppSIGÄ, disponível desde 2016 para o Instituto de Emprego e Formação Profissional e para o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, que veio permitir aos cidadãos e às empresas tirar no próprio dia senhas de atendimento à distância e acompanhar o estado da fila de espera.