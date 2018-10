Segurança Social apoiou 292 famílias afectadas pelos fogos de Outubro de 2017

A Segurança Social anunciou ontem ter concedido um conjunto de apoios às populações afetadas pelos incêndios de outubro de 2017 que ascende a 152 mil euros destinados a 292 famílias.

No comunicado a que a Lusa teve acesso, a Segurança Social (SS) faz um balanço da atuação do organismo nomeadamente nos apoios concedidos a famílias com carência económica, conjuntural ou não, para apoiar nas despesas mais urgentes, como produtos médicos, rendas de casa, pagamento de faturas de luz, gás e água.

Neste capítulo foram apoiadas 292 famílias, num total de 724 beneficiários, segundo o mais recente balanço da SS.

A Segurança Social revela também que deferiu 632 processos de regime excecional e temporário de isenção, total ou parcial, do pagamento de contribuições, correspondendo a 4,9 milhões de euros em isenções.

Foram beneficiários destes apoios 4.520 trabalhadores.

De acordo com a SS, foram concedidos 16 apoios no âmbito da suspensão de processos executivos relativamente a empresas e trabalhadores independentes nas zonas afetadas.

Em relação aos apoios aos pequenos agricultores -- cujos estragos não tenham ultrapassado os 1.053 euros -- foram concedidos cerca de quatro milhões, a mais de 6.100 agricultores.

Já quanto aos apoios concedidos na área do emprego, foram atribuídos incentivos financeiros extraordinários à entidade empregadora para a manutenção dos postos de trabalho, tendo o Instituto de Emprego e Formação Profissional apoiado cerca de 1.800 postos de trabalho, num valor total já pago de cerca de 7,7 milhões de euros.

Foi igualmente dada prioridade de seleção e encaminhamento para medidas ativas de emprego a 7.200 desempregados afetados pelos incêndios ou residentes nos concelhos afetados.

A Segurança Social revela que foram encaminhados para ações de formação cerca de 22.000 desempregados que ficaram sem trabalho ou cujas empresas deixaram de ter capacidade produtiva na sequência dos incêndios ou ainda desempregados residentes nos concelhos afetados.

Cinquenta pessoas morreram e cerca de 70 ficaram feridas na sequência dos incêndios de 15 e 16 de outubro de 2017 na região Centro, que também destruíram total ou parcialmente cerca de 1.500 casas e mais de 500 empresas.