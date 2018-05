Sara Madruga da Costa também culpa BE por aumento do preço dos combustíveis

O PSD apresentou um projecto de resolução que insta o Governo da República a reduzir o imposto sobre os produtos petrolíferos (ISP) e a proteger os consumidores. Este documento surge no seguimento do nono aumento semanal do preços dos combustíveis e em que Portugal está no ranking dos países com o combustível mais caro do mundo.

A deputada Sara Madruga da Costa, na sua intervenção no debate na Assembleia da República, acusando o BE de ser cúmplice no aumento do preço dos combustíveis. “Todos os portugueses sabem que o BE aprovou com o governo da república, o aumento do imposto sobre os produtos petrolíferos em 2016, em 2017 e em 2018 e que é cúmplice neste saque ao bolso das famílias e dos empresários. Graças ao BE os portugueses pagam os combustíveis mais caros do mundo” afirmou.

“E nem venham dizer que a culpa do aumento dos combustíveis é dos outros, do Trump, dos mercados internacionais, do anterior governo, das privatizações, da banca e de terceiros. Já ninguém vai nessa conversa. A culpa do aumento dos combustíveis é deste governo da república, mas também é do BE”, salientou.

Para a deputada madeirense este debate põe a nu as permanentes contradições do BE que “diz uma coisa, mas depois pela calada faz outra. O BE é como o deus Janus da mitologia greco-romana, tem uma cara a olhar para a frente e outra cara a olhar para trás. Quando lhe convém finge ser oposição e quando não lhe convém fica caladinho a manobrar o governo”.

De acordo com a deputada social-democrata, “o caminho deste governo e da frente de esquerda é um caminho errado e injusto, porque penaliza todos por igual, paga o pobre, paga o rico, sem se olhar ao rendimento e às possibilidades de cada um” por isso o PSD pretende que o governo reduza o imposto sobre os produtos petrolíferos.