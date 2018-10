Salão Imobiliário de Portugal começa na quarta-feira, aumenta área de exposição e conta com a Madeira

O SIL - Salão Imobiliário de Portugal, que começa na quarta-feira, expandiu-se este ano de um para dois pavilhões e conta com 65 mil visitantes, avançou à Lusa Sandra Bértolo Fragoso, gestora da mostra.

O evento, que termina no dia 07 de outubro, inclui quatro feiras: o SIL, a Intercasa, o Vintage Festival e o Lisboa Design Show (LXD), com mais de 350 expositores assegurados.

“Temos o setor todo imobiliário representado na sua plenitude, os principais ‘players’ do mercado imobiliário, a banca e os serviços”, salientou Sandra Bértolo Fragoso.

O crescimento está patente não só no aumento do espaço, mas também nos visitantes, que em 2017 foram de cerca de 62 mil, adiantou a responsável.

Entre as novidades patentes este ano na FIL, no Parque das Nações, está o lançamento do SIL Cidades, em que será destacado um espaço urbano. Este ano, o Seixal foi a cidade escolhida para “apresentar os projetos estruturantes que irão ser desenvolvidos no município. Sabemos que é nas cidades que são feitos os principais investimentos imobiliários”, referiu a gestora da feira.

O SIL irá ainda contar com um espaço para região convidada, que em 2018 receberá a Madeira.

A mostra resolveu lançar um evento paralelo, a conferência SIL Investment Pro, para investidores, que irá decorrer na quarta-feira. Os temas a debater passam pelo investimento em grandes projetos imobiliários e no âmbito do turismo residencial e ainda por projetos estruturantes das cidades.

O SIL contará também com um espaço para o setor do luxo, onde estarão “representadas marcas do setor imobiliário que promovem e se dedicam ao setor de luxo, bem como marcas de luxo de outros setores, como automóveis, bebidas”, contou a mesma responsável.

O salão conta com vários visitantes estrangeiros, nomeadamente franceses, brasileiros e chineses, segundo a gestora, acompanhando o crescimento do setor, não só no que diz respeito ao mercado nacional, mas também para potenciais investidores de outros países.