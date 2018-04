Ryanair recusa-se a comentar acusações do Sindicato do Pessoal de Voo

A Ryanair recusou-se hoje a comentar as acusações do sindicato sobre ameaças aos trabalhadores que se recusem a substituir tripulantes de cabine portugueses em greve.

“Não comentamos conversações com os nossos colaboradores, nem qualquer tipo de rumor ou especulação”, disse, em comunicado, a companhia aérea.

A Ryanair garante que a maioria dos tripulantes portugueses de cabine está a trabalhar e classifica a greve como “desnecessária e injustificada”.

Em causa, estão as acusações do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), que denunciou hoje que a Ryanair está a contactar tripulantes na Europa para substituírem os grevistas portugueses, chegando inclusivamente a ameaças de despedimento.

“A grande maioria dos nossos tripulantes de cabine em Portugal está a trabalhar dentro da normalidade esta amanhã. [...] Estamos bastante gratos aos nossos tripulantes de cabine portugueses por colocarem os nossos clientes em primeiro lugar, ignorando esta greve”, sublinhou.