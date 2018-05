Rui Rio defende que é preciso “reequilibrar o país”

O presidente do PSD, Rui Rio, manifestou-se hoje, em Beja, preocupado com os problemas da interioridade, defendendo a necessidade de “reequilibrar o país” e da “discriminação positiva do interior”.

“Temos de ter uma principal preocupação de reequilibrar o país, que, como todos sabemos, está muito inclinado para o litoral e para as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto”, afirmou aos jornalistas, durante uma visita à 35.ª edição da feira de agropecuária Ovibeja, que está a decorrer em Beja.

O líder social-democrata disse que o próprio PSD vai “fazer propostas no sentido de ajudar à discriminação positiva do interior” e elogiou a Ovibeja, por se tratar de um certame que “demonstra que o interior, neste caso concreto o Alentejo, tem um potencial que todos” têm “de aproveitar”.

Nesta sua primeira visita à feira, que afirmou que será “a primeira de muitas”, o presidente do PSD recebeu ainda, das mãos de responsáveis locais, uma carta aberta que reivindica a requalificação do Itinerário Principal (IP) 8 e a eletrificação, “o mais rápido possível”, da ligação ferroviária entre Beja e Casa Branca.

O documento, também entregue ao Presidente da República, na abertura do certame, é da autoria de cinco entidades do Baixo Alentejo: ACOS - Associação de Agricultores do Sul, Associação do Comércio, Serviços e Turismo do distrito de Beja, Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, Instituto Politécnico de Beja e Associação Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral (AEBAL).

Acompanhado pela deputada do PSD eleita por Beja, Nilza de Sena, e por outros representantes do partido na região, o líder do PSD disse que se revê nestas exigências, lembrando que, para se deslocar a Beja, teve de “sair da autoestrada” (A2) e “fazer uma estrada mais ou menos normal”.

Beja, realçou, é uma capital de distrito e, “tal como as demais”, merece “um acesso de primeira qualidade”.