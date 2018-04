Quercus apela para o fim das rendas pagas pelo Estado às eléctricas

A Quercus -- Associação Nacional de Conservação da Natureza apelou hoje para o fim das rendas pagas pelo Estado às elétricas, justificando-o com a garantia por parte da REN de segurança do abastecimento do sistema elétrico nacional.

“Na sequência das notícias divulgadas sobre o adiamento, por parte do Estado, do leilão de garantia de potência às grandes elétricas, motivado por dúvidas da Comissão Europeia, a Quercus apela para que se acabe de vez com este regime de pagamento da garantia de potência”, disse, em comunicado, a associação.

Para a Quercus não se justifica a atribuição de rendas anuais para “suportar um permanente estado de prontidão das centrais”, havendo uma “garantia da parte da REN [Redes Energéticas Nacionais] quanto à segurança do abastecimento do sistema elétrico nacional”.

Sustentando ainda a sua posição nos dados da ERSE -- Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, que apontam para um custo do regime de incentivo à garantia de potencia de 665 milhões de euros até 2032, a Quercus “apela ao Governo para que suspenda, não temporária, mas sim definitivamente o esquema de garantia”, alegando que este “apenas beneficia as empresas elétricas e infraestruturas eletroprodutoras”.

“A Quercus sempre considerou que deve ser dada prioridade à promoção da microgeração elétrica, em vez dos grandes investimentos, nomeadamente em grandes barragens. A produção elétrica por parte dos cidadãos e pelo Estado é igualmente fundamental pois contribui para reduzir a dependência energética em relação ao exterior e às grandes companhias elétricas, tornando mais justa a distribuição dos rendimentos provenientes do setor energético”, concluiu.

Em 03 de abril, o Governo anunciou que decidiu suspender em 2018 a garantia de potência paga às centrais elétricas para estarem sempre disponíveis para produzir, sustentando a medida na garantia da REN de que não existem riscos para a segurança de abastecimento.

Em declarações à Lusa, o secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, explicou, na altura, que “não faz sentido” no atual quadro da capacidade do sistema elétrico nacional manter “o subsídio” que era dado às centrais elétricas, o que resulta “num contributo positivo para a fatura dos portugueses”.

Na análise de curto prazo (para o ano 2018 e primeiro trimestre de 2019) à segurança do sistema elétrico nacional, a que a Lusa teve acesso, a REN - Redes Energéticas Nacionais não encontra “riscos relevantes que comprometam a segurança e garantia de abastecimento, apresentando, mesmo nos cenários extremos, uma margem de reserva de potência”.

Com esta suspensão o que está em causa é o incentivo à disponibilidade, que vale cerca de 309 milhões de euros até 2032.