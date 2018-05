Quase 55% dos alimentos desperdiçados no mundo são frutas e vegetais

Quase 55% dos alimentos desperdiçados em todo o mundo são frutas e vegetais, o que pode ser combatido com iniciativas como o processamento de fruta, que ajuda também a combater fome, pobreza e subnutrição, indicou a FAO.

A propósito do Dia das Frutas, que hoje se assinala, o departamento sub-regional da América Central da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) defendeu que a fruticultura contribui para a segurança alimentar e nutricional, para um desenvolvimento rural mais sustentável e inclusivo e para combater a pobreza.

A agência especializada da ONU referiu, nesse contexto, a necessidade de impulsionar políticas diferenciadas e articuladas entre setores que promovam a fruticultura.

“Apostar no fortalecimento do setor frutícola, ao qual se dedicam milhares de agricultores familiares, é apostar na criação de emprego rural decente e inclusivo e na criação de novas formas de empreendimento”, afirmou numa declaração pública o coordenador sub-regional da FAO para a América Central, Tito Díaz.

O organismo das Nações Unidas sustentou que promover “o empreendedorismo relacionado com atividades como o processamento de fruta, por exemplo, pode beneficiar grupos que costumam ter menos oportunidades, como as mulheres e os jovens, contribuir para criar valor acrescentado à produção e reduzir as perdas e o desperdício de alimentos, de que as frutas e os vegetais constituem quase 55%”.

Nesse sentido, a FAO recordou que, ao nível da venda direta ao consumidor, na América Latina e nas Caraíbas são desperdiçados alimentos suficientes para satisfazer as necessidades calóricas de mais de 36 milhões de pessoas, ao mesmo tempo que existem na região 42,5 milhões de pessoas que ainda padecem de fome.

“A FAO apoia os países da América Central e a República Dominicana na formulação de políticas diferenciadas e articuladas que fortaleçam os pequenos produtores e contribuam para a diversificação agrícola, o acesso a mercados e a coordenação entre setores, bem como a combater as perdas e o desperdício como uma estratégia para lutar contra a fome, a pobreza e todas as formas de subnutrição”, frisou a organização.

Para celebrar este Dia das Frutas, a agência especializada da ONU afirmou que está a fomentar na América Central e República Dominicana, junto dos Governos e entidades regionais, atividades para “destacar o setor frutícola e a sua contribuição para as metas da erradicação da fome e da pobreza, estabelecidas na Agenda de Desenvolvimento Sustentável 2030”.

De acordo com dados de um relatório conjunto seu e da Organização Pan-Americana da Saúde/ Organização Mundial de Saúde (OPS/OMS), o excesso de peso e a obesidade são problemas crescentes na América Latina e nas Caraíbas e já afetam mais de metade da população adulta e 7% das crianças com menos de cinco anos.

“As frutas fazem parte de uma dieta saudável e contribuem para combater o excesso de peso e a obesidade: por serem uma fonte importante de vitaminas e minerais, fortalecem o sistema imunitário, melhoram a digestão e ajudam a reduzir o risco de doenças como o cancro e a diabetes. A crescente procura de frutas a nível mundial corresponde, em boa medida, a uma maior consciência dos seus benefícios”, sublinhou.