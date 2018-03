PSP rebocou viatura suspeita de estar armadilhada nos Aliados

O veículo abandonado na Avenida dos Aliados, no Porto, e que obrigou hoje ao corte do trânsito naquela artéria da cidade, foi rebocado pelas 19h35 pela PSP que se prepara para reabrir o acesso ao local.

O trânsito esteve cortado desde as 19h55 devido ao aparecimento de uma “viatura abandonada suspeita”, tendo sido instalado um perímetro de segurança, avançou à Lusa fonte da PSP.

O trânsito da Avenida dos Aliados, no Porto, foi cortado em ambos os sentidos na zona da Praça da Liberdade devido ao aparecimento de uma “viatura abandonada suspeita” e o perímetro de segurança está a ser alargado, adiantou à Lusa fonte da PSP que diz que o efeito no terreno é o “adequado”.

A agência Lusa constatou no local que o perímetro de segurança está desde as 17h45 a ser alargado pela PSP e as pessoas estão a ser mandadas recuar do zona onde está a viatura suspeita abandonada desde as 15h55, hora em que foi dado o alerta às autoridades.

Fonte da PSP explicou à Lusa que foi detectada uma “viatura abandonada” junto ao Banco Portugal e foi accionada para o terreno a equipa de minas e armadilhas e está a “verificar-se o que se passa”, mas ainda se desconhecem as causas para o carro estar abandonado na Avenida dos Aliados, uma das principais artérias da cidade do Porto, perto da estação de São Bento e do edifício da Câmara Municipal do Porto.

O trânsito, que está a ser redireccionado devido ao “transtorno” causado pelo perímetro de segurança, esteve cortado numa primeira fase apenas no sentido descendente da Avenida dos Aliados mas desde as 17:45 foi cortado nos dois sentidos na metade inferior da avenida.

Pelas 18h00, um grupo operacional cinotécnico da PSP aproximou-se, com um cão, da viatura e desde as 18:35 encontra-se dentro da mesma um membro da brigada de inactivação de explosivos da PSP do Porto.