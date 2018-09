Protecção Civil alerta para aumento do perigo de incêndio até final da próxima semana

A Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) alertou hoje para o “aumento do perigo de incêndio rural” até final da próxima semana, devido à continuação do tempo seco e quente e à intensificação do vento de quadrante leste.

“Na sequência da informação meteorológica disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a partir de hoje, 30 de setembro, e até ao final da próxima semana, assistiremos a continuação de tempo seco e quente, com temperatura em valores acima da média para esta época do ano, intensificação do vento de quadrante leste e agravamento evolutivo do risco de incêndio”, avança a ANPC em comunicado.

Segundo a autoridade, apesar de se ter registado nos últimos dias uma ligeira descida da temperatura, “existe ainda grande disponibilidade do combustível florestal” devido ao tempo quente desde agosto que, conjugado com o actual quadro meteorológico, “poderá contribuir para a eventual ocorrência e propagação rápida de incêndios”.

A ANPC lembra que o período crítico foi prolongado até 15 de outubro e que, até lá, devem ser asseguradas medidas preventivas, não sendo permitida a realização de queimadas, fogueiras para recreio ou lazer ou para confecção de alimentos, ou queimar matos.

Estão ainda proibidos o lançamento de qualquer tipo de foguetes, fumar ou fazer lume nos espaços florestais e vias que os circundem.

A ANPC recorda ainda alguns cuidados a ter na realização de trabalhos agrícolas e florestais, nomeadamente na utilização de máquinas e equipamentos, evitando a sua utilização nos períodos de maior calor.

Na terça-feira, o Governo informou que decidiu prolongar até 15 de outubro o período crítico de incêndios no âmbito do Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios devido às circunstâncias meteorológicas expectáveis para a primeira quinzena de outubro

Já na quarta-feira o Ministério da Administração Interna anunciou que o dispositivo de combate aos incêndios rurais seria prolongado na sua capacidade máxima até 15 de Outubro.