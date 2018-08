Produtores de leite lamentam redução do preço e apelam a reflexão e ação de luta

A Associação dos Produtores de Leite de Portugal (APROLEP) lamentou hoje a redução em um cêntimo por litro de leite e apelou a todas os produtores, cooperativas e outras organizações agrícolas para uma reflexão e ação de luta.

Em comunicado, a APROLEP diz que os produtores de leite que fornecem as cooperativas associadas na Lactogal “foram surpreendidos com o anúncio da baixa de um cêntimo por litro de leite” a partir de hoje, “sem aviso ou justificação anunciada” e “em contraciclo com o mercado europeu”.

Sublinha que nos últimos 10 anos o preço médio português esteve quase sempre abaixo do preço médio da Europa -- depois de vários meses de 2017 com o pior preço entre os 28 países europeus -- e que esta descida representa “uma completa desorientação e falta de estratégia”.

“Esta descida representa uma completa desorientação e falta de estratégia, por ocorrer poucos dias após o anúncio de um “resgate de contratos” em que as várias cooperativas oferecem uma compensação aos produtores que aceitem reduzir ou abandonar a produção”, frisa a associação.

O objetivo, acrescenta, “é reduzir a recolha anual em 60 milhões de litros de leite para alegadamente garantir a valorização máxima do preço do leite”, mas, pelo contrário, “parece que serão os produtores resistentes a pagar esse resgate com a desvalorização imediata do preço”.

“É muito triste que depois de anos de trabalho a única hipótese para sair com alguma dignidade seja um resgate à custa dos que ficam a produzir”, sublinha.

A APROLEP lamenta a situação e apela a todos os produtores, cooperativas e restantes organizações agrícolas para “uma reflexão e ação de luta conjunta capaz de mudar esta rota a caminho do abismo para a produção de leite em Portugal”.

“Um cêntimo por litro pode parecer insignificante mas representa um ordenado mínimo numa empresa familiar de dimensão média com cerca de 50 vacas em produção. Além disso, sendo a Lactogal a maior indústria, o preço que paga costuma ser a referência para os outros compradores, pelo que esta descida pode prejudicar também produtores de outras empresas”, acrescenta.

Em setembro do ano passado, os produtores de leite reafirmam a necessidade de aumentar o preço do leite ao produtor para um valor base de 35 cêntimos por litro de leite, que consideram necessário para remunerar o custo atual de produção.