Primeiro abrigo colectivo do país deve arrancar até ao fim do ano

A presidente da Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande (AVIPG) disse hoje que, até ao final do ano, deverá iniciar-se a construção do abrigo colectivo da aldeia de Ferraria de São João, no concelho de Penela.

Trata-se, segundo Nádia Piazza, do primeiro abrigo colectivo a ser construído, no âmbito do projecto Aldeias Resilientes, desenvolvido por AVIPG, e que será pago pelo agente FIFA Jorge Mendes, empresário do futebolista Cristiano Ronaldo.

Depois de viver momentos de aflição na sequência do grande incêndio de Pedrógão Grande, a comunidade de Ferraria de São João, situada junto ao limite do concelho de Penela com Figueiró dos Vinhos, criou uma Zona de Protecção Ambiental, que consistiu no corte de eucaliptos numa faixa de 100 metros em redor do aglomerado habitacional e na sua substituição por árvores autóctones.

“O processo do abrigo colectivo já está na fase de licenciamento e até ao final do ano começam as obras”, anunciou hoje a presidente da AVIPG, durante uma reunião com investigadores de um projecto europeu que estuda os impactos das alterações climáticas nos espaços rurais.

Num terreno disponível junto à aldeia, o abrigo será todo construído em betão, com portas antifogo, e dotado de um sistema de rega, que funciona por gravidade ou ajuda de um gerador alimentado por combustível. No seu interior vai existir uma loja de aldeia, cozinha e oficina e vários equipamentos de apoio.

Um segundo abrigo será construído em Moninhos, no concelho de Figueiró dos Vinhos, resultando da adaptação de um edifício devoluto na povoação.

A protecção da população foi uma das falhas detectadas no incêndio de Pedrógão de Grande pelo relatório de uma equipa de peritos independente, liderada pelo investigador Xavier Viegas.