Preso preventivamente suspeito de violação de duas menores no Cartaxo

O Tribunal de Instrução Criminal de Santarém decretou a prisão preventiva para um homem de 22 anos suspeito de violação, importunação e coação sexual sobre duas menores com as quais coabitava em Pontével, no concelho do Cartaxo.

Em comunicado, o Ministério Público afirma que o homem está “fortemente indiciado” da prática de um crime de violação agravada consumada, em concurso real com um crime de importunação sexual agravada e de dois crimes de coação sexual, ambos também agravados e consumados, tendo como vítimas duas menores de 15 anos.

A medida de coação mais grave, prisão preventiva, foi decretada sexta-feira, após o primeiro interrogatório judicial, pelo “atual e premente perigo de fuga”, dado tratar-se de um homem de nacionalidade estrangeira, afirma a nota.

Os factos na origem da detenção, realizada por agentes da Polícia Judiciária, ocorreram na passada quarta-feira, prosseguindo a investigação no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Santarém, coadjuvada pela PJ, acrescenta.