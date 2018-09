Presidente da TAP garante ter preços baixos da Madeira para Lisboa

Em declarações aos deputados, que decorre esta tarde em Lisboa, o presidente da TAP, Antonoaldo Neves garante que, neste momento, consegue ter preços de 79 euros da Madeira para Lisboa em Outubro ou Novembro.

Em resposta a questões na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas da Assembleia da República, o gestor frisa vários indicadores, entre os quais os preços das viagens, que garante estão na média de 101 euros, ligeiramente superior à média do ano passado (98 euros), destacando ainda que os preços são definidos pela lei da oferta e da procura.

Antonoaldo Neves recusa a ideia de estar a prejudicar a Madeira e o turismo, garantindo que a companhia é parceira da Região, por isso é que acrescentou mais 200 mil lugares para a Madeira.

Mostrou-se ainda desagradado com a referência aos “preços pornográficos” apontados, recentemente pelo presidente do Governo Regional.

O presidente da companhia aérea tem sido questionado em várias temáticas, como é o caso dos ventos que condicionam as operações de todas as operadoras, não tendo poder para fazer aumentar os limites de vento no Aeroporto da Madeira.

Entre os deputados estão os da Madeira, nomeadamente Carlos Pereira (PS) que garantiu que viaja todas as semanas de e para a Madeira e nunca pagou menos de 200 euros. Ernesto Ferraz (BE) também interpelou o gestor, garantindo que as respostas não convencem. Por seu lado, Paulo Neves (PSD) lembrou que o seu partido defende um novo estudo sobre o limite de ventos, garantindo que a segurança é sempre uma prioridade. O social-democrata ainda lembrou os dados referentes aos cancelamentos e atrasos da TAP, afirmando que aceita alguns dos argumentos, mas que existem “muitos voos cancelados que não têm nada a ver com o mau tempo, nem com a inoperacionalidade dos aeroportos. Tem a ver com uma questão interna na TAP”.

No caso dos preços, refira-se que o DIÁRIO fez a simulação, exactamente no momento que Antonoaldo estava a falar - desafiando um deputado a fazer a pesquisa no momento -, não encontramos em nenhuma data de Outubro (1 a 31 de Outubro), os preços ao “módico” valor de 79 euros. Antonaldo acabou por garantir ter no seu telemóvel preços a 49 euros em Novembro.

No entanto, antes, tinha já admitido que “para haver tarifas de 20 euros, precisa haver tarifa de 300 euros”.