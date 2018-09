Presidente da República condecora tenor Plácido Domingo e banqueiro Nuno Amado

O tenor e maestro espanhol Plácido Domingo e o banqueiro Nuno Amado foram condecorados pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi hoje anunciado.

De acordo com informação da Presidência da República, Plácido Domingo, de 77 anos, foi distinguido com a Grã-Cruz da Ordem da Instrução Pública pelo “papel como presidente da Europa Nostra, particularmente relevante neste Ano Europeu do Património Cultural”.

A condecoração é justificada ainda pelo trabalho do maestro na “formação de jovens gerações, de que a Operalia, a decorrer em Portugal, é um magnífico exemplo”.

Plácido Domingo está por estes dias em Portugal por causa da Operalia, o concurso internacional de canto lírico que acontece pela primeira vez em Lisboa, no Teatro Nacional de São Carlos.

O espectáculo da final do concurso - na qual está o tenor português Luís Gomes - acontecerá no domingo com a participação da Orquestra Sinfónica Portuguesa, dirigida por Plácido Domingo.

O presidente executivo do banco Millenium BCP, Nuno Amado, foi condecorado com a Grã-Cruz da Ordem do Mérito, pelo “apoio à obra mecenática no domínio da cultura e do património cultural” e pela “intervenção no processo de recuperação daquela instituição bancária”.