Preço da luz deverá subir 0,1% para as famílias em 2019

As tarifas de eletricidade no mercado regulado devem subir 0,1% para os consumidores domésticos a partir de 01 de janeiro, segundo a proposta do regulador do setor energético divulgada hoje.

“A expressão nos orçamentos familiares do aumento subjacente à proposta de tarifas transitórias de venda a clientes finais para 2019 é de 5 cêntimos, numa fatura média mensal de 45,1 euros”, segundo a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

No ano passado, o preço da eletricidade tinha recuado 0,2%, face ao ano anterior, naquela que foi a primeira descida desde 2000.