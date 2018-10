Portugal trabalha para um acordo sobre o Brexit mas prepara todos os cenários

O ministro dos Negócios Estrangeiros português disse hoje que Portugal “trabalha em Bruxelas e em Londres” para que haja um acordo sobre o ‘Brexit’, realçando, no entanto, que Lisboa também está a preparar-se para todos os cenários possíveis.

Augusto Santos Silva falava no final da reunião plenária da Comissão Permanente de Concertação Social, que foi hoje presidida pelo primeiro-ministro, António Costa, e dedicada em exclusivo à discussão do Conselho Europeu de quarta-feira, da Cimeira do Euro e do ‘Brexit’ (processo de saída do Reino Unido da União Europeia).

“Nós trabalhamos em Bruxelas e em Londres para que haja acordo, mas estamos preparados para todos os cenários, incluindo o cenário de não acordo”, disse o chefe da diplomacia portuguesa em declarações aos jornalistas, após uma reunião de cerca de duas horas com os parceiros sociais.

As negociações entre o Reino Unido e a UE chegaram a um novo impasse neste fim de semana, dois dias antes do início, na quarta-feira, de um Conselho Europeu dedicado ao tema, devido à questão da fronteira entre a Irlanda e a província britânica da Irlanda do Norte.

O Reino Unido vai deixar a UE em 29 de março de 2019, dois anos após o lançamento oficial do processo de saída, e quase três anos depois do referendo de 23 de junho de 2016 que viu 52% dos britânicos votarem a favor do ‘Brexit’.