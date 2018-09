Portugal regressa à Festa das Vindimas de Paris

Leitão bísaro, pão-de-ló, vinhos e mantas alentejanas vão estar em destaque em Paris, na Festa das Vindimas de Montmartre, de 12 a 14 de outubro, em que Portugal participa pelo segundo ano consecutivo.

O município de Reguengos de Monsaraz, a Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa e a Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa vão levar vinhos e produtos gastronómicos, como leitão bísaro, pão-de-ló, queijos de ovelha, mel, enchidos de porco preto e vinhos verdes do Tâmega e Sousa, vinhos da Beira Interior, da Beira Baixa e de Reguengos.

O espaço ‘Portugal em Montmartre’ vai estar inserido no ‘Parcours du Goût’, junto à Basílica do Sacré Coeur, e vai contar, também, com artigos de artesanato, como mantas alentejanas ou bengalas de madeira.

De acordo com o comunicado de imprensa enviado à Lusa, “participar na ‘Fête des Vendanges’ permite às regiões e municípios de Portugal participantes alcançarem um público interessado, curioso, vasto e que viaja”.

“Além dos turistas que por ali passam, esta é a oportunidade de dar a conhecer aos franceses a qualidade da gastronomia tradicional portuguesa, uma gastronomia de ‘terroir’ tal como é a francesa, e aguçar-lhes ainda mais o paladar para virem até Portugal conhecer mais e localmente o nosso ‘savoir-faire’ e as nossas especialidades”, acrescenta o documento.

A ‘Fête des Vendanges de Montmartre’ existe há 84 anos e é organizada pelo 18º bairro da capital francesa, “a cidade que é, em França, a principal fonte de turistas para Portugal”.

“Segundo dados do Turismo de Portugal relativos ao mercado francês, em junho de 2018, registou-se um aumento de 1,4% de viagens turísticas (48,3 milhões de viagens). Para além do facto de Paris ser a principal fonte de turistas para Portugal, mais de 34% dos turistas franceses repetem a visita ao nosso país”, explica ainda o comunicado de imprensa.

A festa das vindimas das vinhas do Clos Montmartre, propriedade da Câmara Municipal de Paris, começou em 1934, sendo hoje o terceiro evento parisiense com mais público, depois da ‘Nuit Blanche’ e de ‘Paris Plage’, de acordo com a organização.