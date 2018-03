Portugal reforça presença em feira de turismo na Alemanha com 100 expositores

O ministro da Economia disse hoje que Portugal reforçou a presença na feira ITB, na Alemanha, uma das maiores do mundo na área das viagens, passando de 76, em 2017, para 100 expositores, este ano.

Em declarações à agência Lusa, Manuel Caldeira Cabral, que participa hoje na feira, frisou que “esta é uma das maiores feiras de turismo a nível mundial” e na qual participam este ano 100 expositores portugueses, o que representa um crescimento “muito forte” após os 76 ‘stands’ na edição do ano passado.

“Demonstra o crescente interesse que o mercado alemão tem para o turismo português”, observou o responsável.

“O que os empresários portugueses têm salientado é a importância que este mercado tem após o crescimento que teve no passado. E, de facto, o crescimento em termos gerais foi de 17%, um crescimento muito bom” e que “algumas zonas [do país] e em algumas cadeias de hotel até foi superior”, referiu.

De acordo com Manuel Caldeira Cabral, em 2017 mais de 1,3 milhões de turistas alemães pernoitaram nos hotéis portugueses, registando-se, também dois milhões de chegadas de turistas a Portugal.

“É um mercado que está a crescer mais do que em número, está a crescer em valor”, com as receitas a aumentarem 17% e a Alemanha a ser o “quarto principal emissor de turistas” para Portugal, notou o governante.

“Quando o número de empresas que aqui estão sobe de 76 para 100 isso significa bem a aposta que as empresas estão a fazer ao considerar que este mercado tem um potencial adicional para crescer bem, ao longo de todo o ano e penetrando mais no território”, sustentou.

Manuel Caldeira Cabral disse que a expectativa em relação à feira “é muito positiva, quer das empresas que estão presentes, quer dos operadores turísticos alemães, que [...] demonstraram muito optimismo sobre o mercado português”.

Em causa estão turistas com “características diferentes dos turistas de outros países, no sentido em que são turistas com mais interesse no turismo de natureza e em descobrir o país de forma mais ampla”.

“Portanto, muitos turistas alemães vêm para Portugal para sol e praia, mas este crescimento aconteceu muito também no turismo de cidade, de natureza, tanto na região dos Açores, como também um pouco por todo o país, na região centro e na região norte”, precisou Manuel Caldeira Cabral.

O governante assinalou ainda que há outros mercados a interessarem-se pelo turismo nacional.

“Nesta feira, os operadores que nos procuram não são apenas os do mercado alemão. A visitar esta feira estão pessoas da Áustria, dos países escandinavos, de França, de Espanha, estão as grandes agências mundiais e os grandes investidores”, apontou.

A comitiva portuguesa em Berlim é ainda composta pela secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho.

Na edição de 2018 da ITB são esperados cerca de 10 mil expositores de mais de 180 países.