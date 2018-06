Portugal integra rede europeia de investigação na área da saúde

Portugal aderiu à EATRIS, uma rede europeia de investigação clínica que reúne 12 países e mais de 80 infra-estruturas, anunciou hoje o Infarmed, segundo o qual a iniciativa pode atrair mais investigação e fundos para o país.

A presidente da Autoridade do Medicamento (Infarmed), Maria do Céu Machado, integra o órgão de governação da estrutura, em representação do ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes.

De acordo com a mesma fonte, os centros especializados, hospitais e centros académicos clínicos portugueses vão poder candidatar-se a integrar projectos de investigação conjuntos, que terão reflexos positivos na sua capacitação, “integração das melhores práticas” e promoção junto dos pares.

Espera-se também um melhor acesso a fundos internacionais de investigação e desenvolvimento, nomeadamente provenientes de programas europeus e da indústria.

A criação de emprego qualificado e a melhoria no acesso dos cidadãos a “terapias inovadoras”, pela atracção de ensaios clínicos para Portugal, são outros impactos positivos enumerados pelo Infarmed.

Em comunicado, o Infarmed afirma ainda que a representação de Portugal poderá ser reforçada com a Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica (AICIB), cujos estatutos estão a ser ultimados.