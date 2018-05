Portugal e Croácia assinaram programa de cooperação para 2018-2020

Os governos de Portugal e da Croácia assinaram hoje um programa de cooperação para o período 2018-2020 em domínios como a educação, a ciência e o desporto, anunciou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado falava numa declaração aos jornalistas, tendo ao seu lado a Presidente da Croácia, Kolinda Grabar-Kitarovic, que hoje recebeu no Palácio de Belém, em Lisboa, no início da sua visita de Estado a Portugal.

“Acabámos de assinar um programa de cooperação entre o Governo da República Portuguesa e o Governo da República da Croácia nos domínios da língua, da educação, da ciência, da cultura, do desporto, da juventude para o período 2018-2020”, declarou.

Marcelo Rebelo de Sousa considerou que as relações entre Portugal e a Croácia têm um grau de “excelência” e que este programa de cooperação é “mais um sinal da vitalidade” desse relacionamento e constitui “uma ponte para um futuro ainda mais intenso de cooperação e amizade entre os dois povos e os dois países”.

O Presidente da República salientou que esta é “a primeira visita de um Presidente da Croácia a Portugal”, em retribuição à deslocação que efetuou à Croácia em maio do ano passado, e disse tratar-se de “um momento histórico”.

Sobre o encontro de hoje com Kolinda Grabar-Kitarovic, adiantou que os dois discutiram “o futuro da União Europeia” -- à qual a Croácia aderiu em 2013, sendo o seu mais recente Estado-membro.

“Portugal e Croácia são países pró-europeus. Acreditamos nos valores da coesão, do desenvolvimento humano e da solidariedade”, afirmou.

“Conhecemos a importância do projecto europeu para os nossos cidadãos, as nossas empresas e as nossas universidades. Por isso, participamos activamente na União Europeia, contribuindo para o debate, apresentando ideias e defendendo um projecto que garante a paz e o desenvolvimento económico e social no nosso continente”, acrescentou.

O chefe de Estado reiterou a mensagem de que há posições de fundo coincidentes nesta matéria: “Convergimos no objectivo de manter o apoio e o entusiasmo dos nossos cidadãos no projecto europeu, combater os populismos, os extremismos, e avançar com ideias que aumentem a força da nossa União, incluindo no contexto internacional”.

De acordo com Marcelo Rebelo de Sousa, confirmou-se também “a convergência de pontos de vista entre Portugal e a Croácia quanto às migrações”.

O Presidente da República expressou a vontade de aprofundar as relações bilaterais, nos planos político, económico, cultural e social, que disse estarem assentes “numa partilha de valores e princípios de que é reflexo pertença à União Europeia, à Aliança Atlântica e ao Conselho da Europa”.

“Nos últimos 25 anos não registámos um único problema no nosso relacionamento”, referiu.

Marcelo Rebelo de Sousa saudou ainda “a colaboração permanente nas Nações Unidas e no plano europeu quanto às presidências croata, primeiro, e portuguesa, depois, da União” e, por outro lado, assinalou “o êxito do ensino da língua e da cultura portuguesas” na Croácia e “agora o início do ensino da língua croata na Universidade de Lisboa”.