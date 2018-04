Portugal considera que “gelo está quebrado” entre as duas Coreias

O ministro dos Negócios Estrangeiros português afirmou hoje que “o gelo está quebrado” com a aproximação entre as duas Coreias, mas alertou que os gestos protagonizados pelos dois líderes são apenas o primeiro passo no sentido da paz na península.

“O gelo está quebrado. Nestes processos o primeiro passo é o mais difícil e esse primeiro passo está dado. Portanto, estou optimista”, assumiu Augusto Santos Silva.

O chefe da diplomacia portuguesa, que falava à margem da reunião dos Ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO, a decorrer hoje em Bruxelas, sublinhou que “os gestos são muito importantes em política externa e nas relações diplomáticas, mas ainda são gestos”.

“Há aqui um ato refundador, que é a possibilidade de ter havido uma reunião face a face dos líderes das duas Coreias, mas agora é preciso avançar no sentido de termos resultados concretos, no sentido da paz e da estabilidade na região”, completou.

Santos Silva disse que há vários resultados concretos que podem ser alcançados com esta aproximação e o primeiro será o fim formal da guerra da Coreia.

“Mas mais importante é que haja um espaço para que as conversações necessárias entre a Coreia do Norte e outros países muito importantes, como os Estados Unidos, possam fazer-se em condições produtivas e a breve trecho e que possamos avançar todos no sentido da desnuclearização da península da Coreia”, indicou.

O ministro dos Negócios Estrangeiros português defendeu ainda que é “muito importante” que a comunidade internacional, designadamente através das Nações Unidas, possa acompanhar este processo.

Marcelo Rebelo de Sousa saúda “abertura ao diálogo” dos líderes das duas Coreias

O Presidente da República saudou o encontro de hoje entre os líderes da Coreia do Sul e da Coreia do Norte e a sua “abertura ao diálogo”, considerando que deram um “significativo passo no sentido da paz”.

Marcelo Rebelo de Sousa deixou esta mensagem numa nota publicada no portal da Presidência da República na Internet.

Nesta nota, o chefe de Estado “saúda o encontro mantido hoje entre os Presidentes da República da Coreia [Moon Jae-in] e da República Popular Democrática da Coreia [Kim Jong-un]”.

“Associada ao recente anúncio pelo Presidente Kim Jong-un da suspensão pelo seu país dos ensaios nucleares e balísticos, esta abertura ao diálogo manifestada por ambos os líderes coreanos constitui um novo e significativo passo no sentido da paz e da concórdia e da desejada normalização das relações intercoreanas e desnuclearização da Península Coreana”, considera Marcelo Rebelo de Sousa.

A cimeira de hoje foi a primeira entre líderes coreanos em 11 anos e Kim Jong-un foi o primeiro dirigente norte-coreano a pisar solo da Coreia do Sul desde o fim da Guerra da Coreia, em 1953.

Os líderes das duas Coreias, Kim Jong-un e Moon Jae-in, deram um aperto de mão em cima da linha que separa os respetivos países, sorridentes.

De seguida, Kim Jong-un deu um passo em frente e entrou em território sul-coreano, tendo de imediato convidado Moon Jae-in a saltar consigo a fronteira e pisar solo norte-coreano, novamente sob aplausos dos presentes.

As duas anteriores cimeiras intercoreanas, em 2000 e 2007, tinham decorrido em Pyongyang.

Segundo um comunicado conjunto divulgado no final da cimeira histórica de hoje, Kim Jong-un e Moon Jae-in acordaram tomar medidas para a “completa desnuclearização” da península coreana e procurar “o fim da guerra e estabelecer um regime de paz permanente e sólido”.

Os dois vizinhos procurarão com os Estados Unidos e talvez também com a China -- ambos signatários do cessar-fogo, na ausência de um tratado de paz -- “declarar o fim da guerra e estabelecer um regime de paz permanente e sólido”, refere o texto.

Os líderes das duas Coreias, Kim Jong-un e Moon Jae-in, acordaram ainda tomar medidas para a “completa desnuclearização” da península coreana.

“O Sul e o Norte confirmaram a sua meta comum de conseguir uma península livre de armas nucleares através da completa desnuclearização”, refere a declaração conjunta, assinada por ambos os líderes no final da cimeira.