Portugal coloca 782 ME a 10 anos e paga juros mais altos

Portugal colocou hoje 782 milhões de euros em Obrigações do Tesouro (OT) a 10 anos, pagando juros mais altos para se financiar (1,939%), segundo dados divulgados pela agência financeira Bloomberg.

Na última emissão comparável, realizada em 12 de setembro, a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP)colocou 672 milhões de euros com uma taxa de juro de 1,854%, acima da de 11 de julho (1,727%) e da mínima de 1,670% verificada em 09 de maio.

A procura das OT a 10 anos foi quase o triplo do montante pretendido pelo Estado, 2,78 vezes superior ao montante colocado, contra 2,32 vezes observadas no último leilão comparável.

O montante indicativo para esta operação situava-se entre os 750 e os 1.000 milhões de euros.

De acordo com o diretor da gestão de ativos do Banco Carregosa, Filipe Silva, “foi um leilão com muita procura, o que demonstra o interesse dos investidores na taxa de juro paga por estas OT”.

“Ainda assim, foi uma emissão com sucesso para o Estado português que conseguiu, mais uma vez, financiar-se a longo prazo pagando uma taxa historicamente baixa para o risco português. Mais importante que isso, Portugal emite dívida longa abaixo do custo médio da dívida pública, cuja taxa (de cupão) média se situa nos 3,85%”, refere.

O analista considera que a subida do juro pago face ao último leilão comparável se prende com “um movimento que acompanha a evolução recente da curva da dívida soberana europeia”.