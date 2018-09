Portugal apresenta na Alemanha novo Programa de Lançamento de Satélites

O novo Programa Internacional do Atlântico de Lançamento de Satélites é apresentado na terça-feira, na Alemanha, pelo ministro da Ciência, Manuel Heitor, durante o Congresso Internacional de Astronáutica, anunciou ontem o Governo.

O encontro reúne mais de 4 mil participantes de todo o mundo e as mais importantes empresas, centros de engenharia e investigação e operadores internacionais na área do espaço, de acordo com a informação divulgada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

O programa (Atlantic ISLP) tem três fases, que estão a ser iniciadas “através de um convite internacional a entidades qualificadas em todo o mundo para manifestarem o seu interesse em colaborar com empresas portuguesas” e centros de investigação e engenharia para conceber, instalar e operar novos serviços de lançamento de satélites, a partir a ilha de Santa Maria, nos Açores.

O objectivo é estimular “uma nova geração de actividades espaciais” com base em pequenos satélites.

Está prevista a ampliação das instalações existentes na ilha para monitorização e rastreamento de satélites, potenciando novos serviços de lançadores e actividades espaciais com base em pequenos satélites “para o benefício da sociedade em geral”.

Pretende-se iniciar novos lançamentos em 2021, tirando partido da localização dos Açores no Atlântico face à Europa, Américas e África.

“Esta iniciativa visa ainda estimular uma nova resposta à crescente procura da utilização de pequenos satélites para fins diversificados, incluindo telecomunicações e formas de internet baseadas no espaço, mas também aplicações de observação da Terra, na agricultura e na pesca”, entre outros fins, explicita o Ministério.

Acompanham o ministro a Bremen os presidentes da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), Paulo Ferrão, e da Estrutura de Missão para o Espaço dos Açores (EMA -- Açores), Luís Santos.

Estarão também presentes peritos e investigadores de várias empresas, centros de engenharia e instituições científicas nacionais.