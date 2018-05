Pescador cai ao mar na zona da Praia da Vitória nos Açores

Na sequência de uma alerta de acidente na orla marítima recebido ontem, dia 16 de maio, pelas 11h25, suspeitando-se que um homem havia caído ao mar, na zona das Quatro Ribeiras, Ponta da Baleeira – Praia da Vitória, quando se dedicava à atividade da pesca lúdica em zona de escarpa rochosa, o Capitão do Porto da Praia da Vitória, em conjunto com o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), coordenou uma operação de Busca e Salvamento no mar, envolvendo elementos da Capitania e do Comando-local da Polícia Marítima, uma embarcação salva-vidas do Instituto de Socorros a Náufragos, uma equipa de mergulhadores dos Bombeiros da Praia da Vitória, apoiados com uma embarcação semirrígida, e um helicóptero “EH 101” da Força Aérea portuguesa.

​Após cerca de 45 minutos de buscas, foi possível confirmar as suspeitas que originaram o alerta, tendo o corpo do pescador sido localizado pela equipa de mergulhadores dos Bombeiros da Praia da Vitória a cerca de 23 metros de profundidade, próximo do local onde se encontrava a pescar.