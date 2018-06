Perto de 50 ocorrências em Lamego, metade estão resolvidas

Uma “precipitação anormal, sob a forma de granizo de grande calibre”, registada às 15:00 de hoje, provocou perto de 50 ocorrências no concelho de Lamego, metade das quais já estavam resolvidas às 17:45, anunciou a autarquia.

Segundo a mesma fonte, esta situação provocou “diversas inundações e infiltrações pelos telhados das habitações, bem como a queda de árvores e cortes de abastecimento eléctrico”.

“Este fenómeno concentrou-se sobretudo na cidade de Lamego e na freguesia de Cambres, onde subsistem ainda alguns cortes de energia elétrica”, acrescenta.

A autarquia refere que se verificou também “um acidente de viação na (autoestrada) A24, junto a Valdigem, com dois feridos ligeiros, e uma derrocada na EN (Estrada Nacional) 222, em Bagaúste, que não provocou o corte da via”.

“Felizmente, não há a lamentar quaisquer vítimas ou feridos graves”, frisou.

A Proteção Civil de Lamego está a coordenar “um dispositivo envolvendo o próprio serviço municipal de Protecção Civil, os bombeiros, a PSP, a GNR e a Divisão de Serviços Urbanos” da Câmara, que integra “cerca de 53 homens e 24 viaturas”.

“Neste momento, a prioridade é a salvaguarda de pessoas e bens e o restabelecimento de serviços afectados, desimpedimento e limpeza de vias interrompidas e a resolução de situações particulares, nomeadamente a inundação de caves de habitações”, explica.

A autarquia garante que está no terreno “em avaliação constante, com vista a atender a todas as ocorrências que se deparem fruto do que ocorreu”.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu, além de Lamego, foram também afectados pelo mau tempo os concelhos de Armamar e Resende.