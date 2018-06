PCP quer crianças dos 3 aos 6 anos a dormir a sesta no pré-escolar

O líder do PCP aproveitou o Dia da Criança para ir ver uma peça de teatro infantil a Almada, Setúbal, e apresentar a proposta “singela” de pôr as crianças do pré-escolar a dormir a sesta.

Foi depois de ver a encenação de ‘Ratsódia’, pelo Teatro Extremo, no Teatro-Estúdio António Assunção, em Almada, distrito de Setúbal, que disse aos jornalistas, e não às crianças que com ele assistiram a peça, que os comunistas acham que elas deveriam dormir uma sesta.

O PCP apresentou quatro iniciativas legislativas no parlamento, uma das quais pode “parecer ser singela”, mas a que Jerónimo de Sousa dá “grande valor e que seria o direito das crianças do pré-escolar, entre os três e os seis anos, puderem dormir a sesta”.

“As instituições ligadas ao sector consideram muito importante para o crescimento harmonioso da criança”, afirmou o líder do PCP.

Uma das outras três propostas entregues na Assembleia da República é repor “os critérios dos escalões do abono de família”, com vista “à sua universalização”.

Nos cuidados primários, o PCP propõe que se dê a possibilidade de “as crianças e jovens terem médicos e enfermeiros de família, permitindo que os cuidados primários resolvam problemas de consultas” na pediatria ou na nutrição.

Os comunistas pretendem também reforçar o apoio e facilitar o acompanhamento das crianças e jovens doentes aos centros de saúde.

Hoje, ao início da tarde, Jerónimo de Sousa esteve na sala do Teatro-Estúdio António Assunção para ver ‘Ratsódia’, de António Rocha e Rui Rocha.

É uma peça teatro-musical que conta a história de uma ratita que faz uma viagem, guiada por três gatos, tripulantes músicos, de acordo com o programa da peça, integrada na 23.ª Mostra Internacional de Artes para o Pequeno Público.

Jerónimo de Sousa gostou do que viu e, com um sorriso, registou o facto de que, “quase por intuição”, as crianças “conseguiram ser elas participantes activas na peça”.