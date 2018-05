Parque Multissectorial da Terceira inaugurado oito anos depois do arranque das obras

O Parque Multissectorial da ilha Terceira, nos Açores, cuja primeira fase das obras foi iniciada em 2010, foi ontem inaugurado pelo presidente do Governo Regional e deverá acolher o primeiro evento no final do mês.

“Trata-se de uma obra legitimamente ambicionada pelos agentes económicos da ilha e, naturalmente, necessária, desde logo, pelo reforço significativo das condições para a realização de grandes eventos expositivos nos mais variados setores de atividade”, adiantou o presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro, na cerimónia de inauguração da infraestrutura.

Com um investimento global “que acende a cerca de nove milhões de euros”, o parque multissetorial é composto por um pavilhão multiusos com uma área coberta de 6.200 metros quadrados, zonas de apoio, uma alameda central, capacidade de estacionamento para mais de 200 viaturas, um espaço destinado ao mercado agrícola semanal e um edifício com gabinetes para associações da ilha ligadas à agricultura.

A primeira pedra da primeira fase da obra, que incluía apenas o mercado agrícola, foi lançada em junho de 2010 pelo então presidente do Governo Regional, Carlos César, mas a infraestrutura era aguardada desde 2008.

Orçada, na altura, em cerca de 16 milhões de euros, a obra tinha previstas três fases, sendo que a primeira tinha um prazo de execução de 18 meses, mas a empresa de construção civil responsável entrou em insolvência e o mercado agrícola levou três anos a estar concluído.

Em 2015, o Bloco de Esquerda questionou o Governo Regional sobre a existência de “seis prorrogações do prazo” da obra, alegando que isso teria encarecido o custo em cerca de 23% e que o valor das coimas teria sido perdoado ao empreiteiro.

A primeira fase deveria ter custado 3,4 milhões de euros, mas o custo final foi de 4,2 milhões de euros, o que segundo um relatório do Tribunal de Contas de 2016 resultou de “erros e omissões” do Governo Regional.

A segunda fase da construção do Parque Multissetorial da Ilha Terceira, que foi hoje inaugurada, arrancou em agosto de 2016, tendo sido anunciado pelo Governo Regional que estaria concluída em março de 2017.

A obra custou cerca de 4,7 milhões de euros, mais 300 mil euros do que o previsto inicialmente.

Entre 25 e 27 de maio, a infraestrutura acolhe o seu primeiro evento: a Exposição de Atividades Económicas da Ilha Terceira, que integrará o festival de vinhos “Wine in Azores -- Terceira”.