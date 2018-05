O parlamento vai discutir a 29 de Maio os quatro projectos, do PAN, BE, PS e PEV, sobre a morte medicamente assistida, informou hoje o líder parlamentar do Bloco, Pedro Filipe Soares. A decisão foi tomada hoje em conferência de líderes parlamentares, na Assembleia da República, em Lisboa.

As bancadas do PAN, BE e PS tinham proposto que o dia 30 de maio fosse totalmente dedicado a esse debate, mas, para essa data, já existia um pedido de agendamento da parte do CDS-PP, segundo fontes centristas.